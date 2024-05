WDR-Sport Düsseldorfer Hockey-Frauen entthronen Mannheim Stand: 19.05.2024 14:22 Uhr

Die Hockeyspielerinnen des Düsseldorfer HC haben Titelverteidiger Mannheimer HC entthront und sich den Meistertitel der Hockey-Bundesliga der Frauen gesichert - und eine brandneue Trophäe.

Die Rheinländerinnen setzten sich am Sonntag im Finale im nahen Bonn mit 2:1 (1:1) durch. Mabel Brands (7.) und Lucy Zich (38.) trafen für den Herausforderer, Charlotte Gerstenhöfer (27.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich des MHC.

Im vergangenen Jahr hatte Mannheim ohne Meisterschale feiern müssen. Der Hauptpreis war den Konkurrentinnen aus Düsseldorf nach dem Titelgewinn 2022 abhanden gekommen, ein provisorisch selbst angemalter Teller musste bei der Meisterfeier als Ersatz herhalten. In diesem Jahr ging es um eine neue Schale - ausgerechnet zwischen Mannheim und Düsseldorf.

Krefelder Männer scheitern an Mannheim

In der Meisterschaftsrunde der Männer war der Crefelder HTC am Samstag im Halbfinale ausgeschieden. Die Krefelder verloren gegen den Mannheimer HC am Samstag mit 0:2 (0:1). Damit schied die letzte NRW-Mannschaft aus dem Männer-Wettbewerb aus. Titelverteidiger Rot-Weiss Köln hatte das Final Four erstmals seit 2008 verpasst.