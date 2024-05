3. Liga Dortmunder Reserve gegen Drittliga-Meister Ulm chancenlos Stand: 11.05.2024 16:10 Uhr

Zwei Gegentore und eine Rote Karte brachten die U23 von Borussia Dortmund am Samstag gegen den SSV Ulm bereits im ersten Durchgang auf die Verliererstraße. Der Drittliga-Meister gewann am Ende trotzdem nur knapp.

Mit Blick auf Auf- oder Abstieg ging es im Heimspiel der BVB-Reserve gegen die bereits als Meister feststehenden Ulmer um nichts mehr. Aber sportliche Ziele brachten beide Teams trotzdem mit auf den Platz: Die Ulmer möchten die Saison mit einer Serie von 18 Spielen ohne Niederlage beenden, und für Dortmund war zumindest vor der Partie noch ein Sprung bis auf Platz vier der Tabelle denkbar.

BVB-Rückstand durch frühen Elfmeter

Dieser angepeilte Sprung bekam im Heimspiel gegen Ulm aber bereits im Anlauf einen Dämpfer. Nach einem ersten Warnschuss von Romario Rösch über das BVB-Tor (2. Minute) zeigte der Unparteiische zwei Minuten später auf den Elfmeterpunkt, nachdem Franz Pfanne den Ulmer Angreifer Léo Scienza von den Beinen geholte hatte - Rösch verwandelte sicher halbhoch in die Mitte.

Den zweiten Treffer legte Scienza selbst nach. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Nicolas Jann an der Strafraumkante an den Ball und passte in den Lauf von Scienza, der ins lange Ecke vollstreckte (36.). Der Torschütze war auch an der dritten entscheidenden Situation in Hälfte eins beteiligt. Als ihn Pfanne in der Nachspielzeit kurz vor der Mittellinie mit einem taktischen Foul am schnellen Gegenstoß hinderte, schickte der Schiedsrichter den Dortmunder mit Rot vom Platz.

Ayman Azhil trifft in Unterzahl zum Anschluss

Mit zwei Toren im Hintertreffen und einem Mann weniger auf dem Feld hatten die Dortmunder dem Meister nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel entgegenzusetzen. In der 55. Minute hatte BVB-Schlussmann Silas Ostrzinski mal Glück, als Scienza von seinen Vorderleuten einmal mehr nicht im Strafraum zu stoppen war, seinen Schuss aber an den rechten Pfosten setzte.

Das Spiel musste in der Folge angesichts der klaren Machtverhältnisse und fehlenden sportlichen Brisanz lange ohne Strafraumszene auskommen. Dass die Ulmer nicht mehr als nötig taten, rächte sich kurz vor Schluss. Als sie den BVB gewähren ließen, nutzte Ayman Azhil einen der seltenen Vorstöße zum 1:2-Anschlusstreffer.

Letztlich brachte der Meister den Sieg aber über die Zeit, auch wenn BVB-Keeper Ostrzinski kurz vor dem Abpfiff nach einer Ecke noch den Ausgleich auf dem Kopf hatte. Er verfehlte das Tor, und so blieb Ulm in der 3. Liga zum 17. Mal in Folge ohne Niederlage.