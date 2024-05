WDR-Sport Dortmund im Champions League-Fieber Stand: 31.05.2024 06:00 Uhr

Am Samstag geht es für den BVB um alles. Auf das Spiel – und auch auf einen möglichen Sieg gegen Real Madrid im Finale der Champions League - bereitet sich auch die Stadt seit Tagen vor.

Von Matthias Wagner

Zum ersten Mal seit 2013 steht der BVB wieder in einem Champions League-Finale. Das Spiel wird Samstag im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Für dem Samstag sind verschiedene Aktionen in der Stadt geplant.

In Kirchlinde wurde ein Haus ganz in Schwarz-Gelb geschmückt

Die Dortmunder Fans sind heiß auf das Spiel. Das kann man vor allem in Dortmund-Kirchlinde nicht übersehen. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses haben die gesamte Fassade und den Vorgarten in Schwarz-Gelb geschmückt - und auch den überdimensionalen Pott aufgestellt. Jeden Tag werde das Haus von vielen Fans besucht, die Selfies machen, erzählt uns Bewohner Heiko Muhs. "Ist doch super für alle. Die Kinder lieben es. Jetzt muss der BVB nur noch gewinnen."

Zwei Public-Viewings in Dortmund

Der Schaustellerverband etwa hat sich um zwei Locations für Public-Viewing gekümmert: 20.000 Fans können sich das Spiel ab 21 Uhr auf dem Festplatz Fredenbaum auf großen Leinwänden ansehen. Auf dem Hansaplatz in der Innenstadt haben rund 7.500 Menschen Platz. Der Eintritt ist jeweils frei.

Auch in den Westfalenhallen können Fans das Spiel live verfolgen. Die rund 11.000 Karten für das Rudelgucken waren allerdings auf der offiziellen Website der Westfalenhalle schnell ausverkauft.

Großer Autokorso geplant

Die Strecke des Korsos im Falle eines BVB-Sieges

Sollte der BVB siegen, wird es einen großen Korso durch die Stadt geben. Der würde am Sonntag um 16:09 Uhr am Borsigplatz starten. Über die Weißenburger Straße und Hamburger Straße soll es dann Richtung Wall gehen. Das Ende ist für 20:09 Uhr am Westentor geplant. Die Stadt hat bereits Halteverbotsschilder entlang der Strecke aufgestellt.

Sollte der BVB tatsächlich den Titel holen, sollte man zum Korso am Sonntag mit Bus und Bahn anreisen. Denn sehr wahrscheinlich wird es in Dortmund dann richtig voll.

Es wird voll in Dortmund

Die Verkehrsbetriebe setzen auf einen erweiterten Fahrplan

Vor allem am Samstag rechnen die Verkehrsbetriebe mit Wartezeiten an den Bussen und Stadtbahnen. Denn am 1. Juni findet gleichzeitig zum Public-Viewing auch die Extraschicht statt. Die Dortmunder Verkehrsbetriebe haben sich auf das ereignisreiche Wochenende vorbereitet. Auf wichtigen Strecken werden längere Züge unterwegs sein.

Besonders auf der U41 und U45 werden viele Fahrgäste erwartet. Dort werden mehr Züge eingesetzt. Alle Stadtbahnen fahren am Samstag außerdem bis 1 Uhr nachts. Dennoch sollten die Fahrgäste aufgrund der vielen Veranstaltungen mit Wartezeiten rechnen und im Zweifel lieber eine Bahn früher nehmen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 31.05. auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Dortmund.

Unsere Quellen: