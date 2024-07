WDR-Sport Doch noch schnell zu Olympia? Mit diesen Tipps kann es klappen Stand: 26.07.2024 14:26 Uhr

Da Olympia diesmal in Frankreich ist, wollen viele aus NRW dabei sein. Doch was sollte man bei Ticketkauf und Unterkunft beachten?

Von Catharina Coblenz

Knapp 7.000 Sportlerinnen und Sportler aus 200 Delegationen werden heute zur Eröffnung auf 94 Booten die Seine hinunter fahren. Noch ist unklar, wer die olympische Flamme entzünden wird, die seit dem 8. Mai durch Frankreich getragen wurde.

Um die 300.000 Zuschauer werden dazu in Paris erwartet - neben den rund 15 Millionen Touristen während der gesamten Spiele. Doch gibt es kurzfristig noch Tickets? Und was ist bei der Anreise und der Wahl einer Unterkunft zu beachten? Fragen und Antworten.

Für was gibt es noch Eintrittskarten?

Laut den Organisatoren gab es zuletzt noch für mehr als 20 Sportarten freie Plätze. Bisher seien rund 8,8 Millionen Tickets verkauft worden - von insgesamt standen 10 Millionen. Demnach sind noch welche zu haben zum Preis zwischen 24 und 980 Euro.

Verbraucherschützer warnen jedoch davor, Karten von Drittanbietern oder Einzelpersonen zu kaufen. "Wer dies trotzdem tut, läuft Gefahr, Betrügern auf den Leim zu gehen oder aber am Ende keinen Eintritt ins Stadion zu erhalten", sagt Karolina Wojtal, Pressesprecherin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Es wird empfohlen, Tickets ausschließlich auf der offiziellen Olympia-Verkaufswebsite oder auf der offiziellen Wiederverkaufswebsite zu erwerben.

Wie kommt man am besten nach Paris?

Auto, Zug oder Flugzeug? Das Europäische Verbraucherzentrum rät davon ab mit dem Auto nach Paris zu reisen. Denn: Man braucht eine französische Umweltplakette, die deutsche wird nicht akzeptiert.

Außerdem wird auf französischen Autobahnen eine Maut fällig und auch Parkplätze in Paris sind rar und teuer. Wer sich dennoch dazu entscheidet mit dem Auto anzureisen, kann die französiche Umweltplakette auf der Internetseite des französischen Umweltministeriums bestellen.

Welche Tipps gibt es für die Bahn-Anreise?

Empfohlen wird dagegen die Anreise mit dem Zug. Von diversen deutschen Städten gibt es Zugverbindungen direkt in die französische Hauptstadt.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte jedoch mit, dass Verbindungen nach Paris im Sommer sehr beliebt seien und aufgrund der olympischen Spiele sei die Nachfrage dieses Jahr nochmals gestiegen. Daher sollte eine Verbindung außerhalb der Hauptzeiten gewählet werden, also beispielsweise in den Abendstunden. In Randzeiten seien oft noch Tickets zu günstig zu haben.

Auch zu weiteren Austragungsorten kommt man von Paris aus besser mit dem Zug. Von Paris nach Marseille braucht man so beispielsweise nur ca. drei Stunden - mit dem Auto dauert es über 8 Stunden. Für den Surf-Wettbewerb sollte man allerdings ins Flugzeug steigen: Fast 16.000 km liegen zwischen dem olympischen Hauptort und der Bucht auf Tahiti, der Hauptinsel Französisch-Polynesiens.

Sind noch Unterkünfte verfügbar?

In den vergangenen Monaten sind die Kapazitäten knapper und teurer geworden. Dem Europäischen Verbraucherzentrum zufolge gibt es aber nun kurzfristig wieder bezahlbare Unterkünfte. Auch laut den Buchungsportalen "Booking.com" und "Airbnb" sind in den meisten Teilen von Paris oder der näheren Umgebung noch Unterkünfte verfügbar.

Verbraucherschützer empfehlen solche Portale, oder offizielle Hotel-Seiten. Zudem wird geraten, das Impressum zu prüfen, um sicher zu stellen, dass die Seite echt ist. "Egal, auf was die Entscheidung fällt: Zahlen Sie nur über vertrauenswürdige Kanäle", sagt Wojtal. "Auch sollte man genau prüfen, was im Preis inbegriffen ist und um welche Zimmerkategorie es sich handelt."

Worauf muss man vor Ort achten?

Haben Ticketbuchung und Anreise geklappt und die Unterkunft ist bezogen, gibt es noch einige Dinge zu beachten. Während der Olympischen Spiele gibt es in und um Paris zahlreiche Sperrzonen, die nur von akkreditierten Personen, Anwohnern oder Touristen, deren Hotel in diesem Bereich liegt, passiert werden dürfen. Sie brauchen dafür häuftig einen QR-Code.

Auch im öffentlichen Personen-Nahverkehr kann es zu Einschränkungen kommen. Einige Stationen werden während der Spiele nicht angefahren. Besucher können sich tagesaktuell über die App "Transport Public Paris 2023" informieren, um lange Umwege zu vermeiden.

Gibt es Grenzkontrollen bei der Einreise nach Frankreich?

Wegen der Olympischen Spiele in Paris wird seit dem 20. Juli bis zum 30. September an der deutsch-französischen Grenze kontrolliert. Das betrifft somit auch die Paralympischen Spiele, die ebenfalls in Paris ausgetragen werden.

Was ist bei Flugreisen zu beachten?

Der Flughafen Paris hat alle Terminals in Paris-Charles-de-Gaulle mit dem Schleusensystem „PARAFE“ ausgestattet. So können Passagiere die Grenze leichter überqueren. Um das System nutzen zu können, ist ein biometrisches Ausweisdokument nötig, man muss über 18 Jahre alt sein und aus einem teilnahmeberechtigten Land kommen. Eine Karte über die Länder, die teilnahmeberechtigt sind findet man auf der Homepage des Pariser Flughafens.

