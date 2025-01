WDR-Sport DEL: Iserlohn holt wichtigen Sieg, Haie gewinnen im Shootout Stand: 10.01.2025 22:30 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben am 35. Spieltag der DEL wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Auch die DEG holte einen Punkt. Die Kölner Haie siegten nach Penaltyschießen.

Die Iserlohn Roosters feierten am Freitagabend im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers einen 6:2-Kantersieg. (2:2, 1:0, 3:0). Dabei lagen die Sauerländer nach Toren von Ryan Stoa (3.) und Joseg Eham (6.) früh mit 0:2 zurück. Branden Troock (10.) und Brandon Gormley (20.) stellten aber noch vor der ersten Drittelpause auf 2:2. Im Mittelabschnitt brachte Eric Cornell (29.) die Roosters dann in Führung, ehe im Schlussabschnitt Taro Jentzsch (41./57.) und Tyler Boland (53.) für den klaren Iserlohner Erfolg sorgten.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie bauten die Iserlohner den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf fünf Punkte aus. Iserlohn ist elfter, einen Platz hinter Nürnberg. Nächster Gegner der Sauerländer sind am Sonntag (12.01.2025, 16.30 Uhr) die Straubing Tigers.

DEG verliert nach Overtime

Auf dem Abstiegsplatz steht nach wie vor die Düsseldorfer EG, die gegen Straubing am Freitag aber immerhin einen Punkt holte und erst in der Overtime mit 3:4 (2:0, 0:1, 1:2) verloren. Dabei sorgten Bennet Roßmy (7.) und Tyler Gaudet (13.) für eine Düsseldorfer 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Im Mittelabschnitt stellten Elis Hede (37.) und Josh Samanski (42.) aber wieder auf remis. Im letzten Drittel ging die DEG durch Kyle Cumiskey (46.) wieder in Führung, drei Minuten vor dem Ende erzwang erneut Samanski aber die Overtime. Nelson Nogier war es dann, der nach drei Minuten in der Verlängerung den Extrapunkt für die Gäste besorgte.

Düsseldorf hat damit nun 29 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf die Augsburger Panther auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Punkte. Straubing steht mit 50 Punkten auf Rang sieben. Nun steht jedoch eine schwere Aufgabe für die DEG an. Am Sonntag (14 Uhr) kommt Meister Eisbären Berlin nach Düsseldorf.

Kölner Haie auf Playoff-Kurs

Nichts mit dem Abstieg zu tun haben die Kölner Haie, die nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg weiter auf Playoff-Kurs sind. Mit 60 Punkten steht der KEC auf Rang vier. Wolfsburg hat 49 Punkte und ist achter.

Maximilian Kammerer (2.) brachte die Haie früh in Führung. Darren Archibald drehte per Doppelpack die Partie aber im Alleingang (20./35.). Josh Currie sorgte mit seinem Treffer nach 45 Minuten für den erneuten Ausgleich.

Weil auch in der Overtime keine Entscheidung fiel, ging es in den Shootout. Alexandre Grenier erzielte letztlich den 3:2-Siegtreffer für die Haie. Julius Hudacek parierte insgesamt vier Schüsse. Weiter geht es für die Haie am Sonntag (16.30 Uhr) beim ERC Ingolstadt.