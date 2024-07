WDR-Sport Badminton: Lamsfuß/Seidel geben auf Stand: 29.07.2024 08:37 Uhr

Das olympische Badminton-Turnier ist für Mark Lamsfuß und Marvin Seidel vorzeitig beendet. Die Ex-Europameister gaben vor ihrem zweiten Gruppenspiel in der Arena Porte de la Chapelle in Paris auf.

Das erste Match hatten die Weltranglisten-31. in zwei Sätzen verloren, zur Partie am Montagmorgen traten sie nicht mehr an. "Mark bereitet sein Knie immer noch Probleme und sportfachlich bzw. aus Leistungssicht ist es überhaupt nicht sinnvoll, dass sie weiterspielen", sagte Martin Kranitz, bei den Olympischen Spielen Leiter der deutschen Badminton-Mannschaft.

Lamsfuß (30) und Seidel (28) hatten vor Olympia mehr als vier Monate kein Match mehr bestritten. "Ich hatte mir vorgenommen, mein Knie so gut es geht zu schonen und trotzdem so gut wie möglich zu spielen", hatte Lamsfuß nach dem ersten Spiel gesagt: "Die Olympischen Spiele sind in unserer Sportart das größte Event. Ich wollte unbedingt auf dem Court stehen und das Beste geben."