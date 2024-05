WDR-Sport Alemannia Aachen verpflichtet Stürmer aus Wuppertal Stand: 06.05.2024 20:37 Uhr

Alemannia Aachen hat sich für kommende Drittliga-Saison bereits einen neuen Stürmer geangelt. Charlison Benschop wechselt vom Wuppertaler SV nach Aachen.

Dies teilte die Alemannia am Montag mit. Der 34-Jährige hat in der Fußball-Regionalliga West in dieser Saison bis dato 13 Treffer für den Tabellendritten aus Wuppertal erzielt und liegt damit auf Rang vier in der Torjägerliste. Zudem hat Benschop neun weitere Tore vorbereitet.

Benschop bringt Bundesliga-Erfahrung mit

Mit den bereits als Aufsteiger feststehenden Aachenern betritt er in der 3. Liga zwar Neuland, hat aber in den Bundesligen sowie anderen europäischen Topligen bereits seine Torgefährlichkeit demonstriert. In 82 Zweitligaspielen - 58 davon für Fortuna Düsseldorf - erzielte er 26 Treffer, und für den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar lief er schon in der Europa League auf.

Der zehnfache Nationalspieler Curaçaos bringt also viel Erfahrung mit, die die Alemannia bei ihrer Rückkehr in den deutschen Profifußball vermutlich gut gebrauchen kann: "Mit Charlie gewinnen wir einen erfahrenen Stürmer für uns, der über die Jahre immer wieder seinen Torriecher gezeigt hat. Er ist ein gradliniger Wandspieler, der auf dem Platz sehr präsent ist und Ruhe ins Spiel bringen kann", sagt Alemannia-Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller.

Charlie wird aber nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit gut für das Team sein.

Alemannia-Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller

Benschop ist der erste Neuzugang der Alemannia. Er freut sich auf die Herauforderung in der 3. Liga: "Nachdem ich bisher nur gegen die Alemannia gespielt habe, freue ich mich nun in der neuen Saison selbst hier spielen zu können. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich möglichst viele Spiele gewinnen und ein wichtiger Charakter für das Team sein."