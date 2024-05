WDR-Sport Aachen verlängert vorzeitig mit Aufstiegs-Trainer Backhaus Stand: 30.05.2024 16:27 Uhr

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Heiner Backhaus vorzeitig verlängert.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der neue Vertrag des 42-Jährigen eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027. Backhaus' alter Kontrakt war bis Mitte 2025 datiert. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich hier in Aachen pudelwohl fühle", sagte Backhaus laut Pressemitteilung. "Jetzt können wir mit viel Kontinuität und Stabilität weiterarbeiten."

Backhaus hatte die Alemannia Anfang September 2023 übernommen und sie zur Meisterschaft in der Regionalliga West und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga geführt. Zudem gewann Aachen den Mittelrheinpokal und nimmt an der 1. Runde des DFB-Pokals teil. "Er hat von Beginn an verstanden, wie Alemannia Aachen funktioniert", kommentierte Aachens Geschäftsführer Sascha Eller. "Er lebt die Werte, die wir mit unserem Verein immer vermittelt haben, tagtäglich vor."