WDR-Sport 1. FC Köln: Torjäger Tim Lemperle zurück im Kader Stand: 13.03.2025 14:00 Uhr

Zweitligist 1. FC Köln kann wieder auf Torjäger Tim Lemperle setzen. Der 23-Jährige steht den Kölnern nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung.

Lemperle werde im Spiel gegen den SV Darmstadt 98 Teil des Spieltagskaders sein, sagte FC-Trainer Gerhard Struber vor dem Heimspiel am Samstagabend (20.30 Uhr).

Der U21-Nationalspieler sei "für einiges an Belastungszeit" verfügbar. Lemperle, in der Hinrunde bester Torschütze des FC, war bereits vergangenes Wochenende mit nach Ulm gereist, fehlte dann aber beim 1:0-Sieg im Kader, um keinen erneuten Rückschlag zu riskieren. Der Stürmer hatte sich im Dezember einen Muskelfaserriss zugezogen und nach einem kurzen Comeback im Januar erneut Probleme bekommen, er verpasste insgesamt zehn Pflichtspiele.

Stürmer Downs fällt nach Hand-OP aus

Während auch der zuletzt erkrankte Eric Martel gegen den Tabellen-13. wieder im Kader steht, muss der FC weiterhin auf einen anderen Angreifer verzichten. "Damion Downs wird uns noch eine Zeit lang fehlen aufgrund des Knochenbruchs in der Hand", sagte Struber. Der 20-Jährige, der in dieser Saison bereits neunmal für den FC traf, hatte sich in einem Zweikampf beim Spiel gegen den Karlsruher SC das Handgelenk gebrochen und musste operiert werden.

Auch ohne den Stürmer wollen die Geißböcke gegen Darmstadt vor der Länderspielpause ihre Position festigen. "Wir sind auf Tabellenplatz zwei und wollen die Ambitionen, uns oben festzusetzen, auch untermauern", so FC-Lizenzspielleiter Thomas Kessler. Besonders das Hinspiel gegen die Lilien soll aus den Köpfen verschwinden. "Das Spiel ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben. Da mit 5:1 nach Hause zu fahren, hat mir sehr wehgetan", so Kessler.

