WDR-Sport Lasogga im Schalke-Kader: Comeback in Liga zwei? Stand: 16.05.2025 17:24 Uhr

Der langjährige Bundesliga-Profi und frühere U21-Nationalspieler Pierre-Michel Lasogga könnte am letzten Zweitliga-Spieltag sein Profi-Comeback geben.

Der 33-Jährige steht am Sonntag im Kader des FC Schalke 04 gegen die SV Elversberg (15.30 Uhr). Lasogga gehört seit 2023 zur zweiten Schalker Mannschaft, die in der Regionalliga spielt. Zuletzt trainierte er mit den Profis. "Pierre hat genau das gemacht, was ich von ihm erwartet habe", sagte Schalkes Interimscoach Jakob Fimpel. "Er ist einfach heiß auf so eine Situation, hat die Woche viele Tore gemacht."

Lasogga sei zwar nicht bereit für 90 Minuten, aber eine Option für einen kürzeren Einsatz. Lasogga spielte in seiner langen Karriere unter anderem für den Hamburger SV und Hertha BSC. Er war zudem in England und Katar aktiv. Sein bis dato letztes Profispiel in Deutschland absolvierte er für den HSV vor fast genau sechs Jahren.

