WDR-Sport Regionalliga West: Eintracht Hohkeppels letzte Hoffnung ist Dortmund II Stand: 16.05.2025 18:58 Uhr

Am letzten Spieltag der Regionalliga West sind sportlich alle wichtigen Entscheidungen bereits gefallen. Nur ein Absteiger fehlt noch.

Sieben Partien werden am Samstag (14 Uhr) am 34. und letzten Spieltag der Regionalliga West ausgetragen, aufgrund der Rückzüge von Türkspor Dortmund und des KFC Uerdingen haben Borussia Mönchengladbach II und der SC Wiedenbrück spielfrei und befinden sich bereits in der Sommerpause.

Hohkeppel braucht BVB-Klassenerhalt

Während der MSV Duisburg schon als Aufsteiger in die 3. Liga und Türkspor Dortmund, Uerdingen sowie der 1. FC Düren als Absteiger feststehen, muss Eintracht Hohkeppel noch um den Klassenerhalt bangen. Sportlich steht der 15. Tabellenplatz bereits fest für die Eintracht, egal wie das letzte Saisonspiel am Samstag gegen den 1. FC Düren endet. Offen ist jedoch die Frage, ob dieser Platz auch zum Abstieg führt oder nicht.

Entscheidend dafür ist Borussia Dortmunds U23, die in der 3. Liga noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt hat. Bleibt die Zweitvertretung des BVB drittklassig, darf Hohkeppel in der Regionalliga West bleiben. Doch auch die Dortmunder sind für ihre erhoffte Rettung auf Schützenhilfe angewiesen:

Die letzte Gelegenheit, die Klasse aus eigener Kraft noch zu halten, vergab die Eintracht am vergangenen Wochenende mit einer Niederlage beim 1. FC Bocholt. Gegen Düren geht es sportlich damit um nichts mehr. "Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen und das Spiel gewinnen", kündigte Hohkeppels Trainer Kevin Theisen dennoch gegenüber Oberberg Aktuell an. "Mit einem Großteil des Kaders werden wir in der nächsten Saison nicht weitermachen. Ich hoffe, dass wir das dennoch durchziehen."

Kurios: Auf dem Papier ist der 1. FC Düren in diesem Spiel der Gastverein, weil Hohkeppel seine Heimspiele aber in Düren austrägt, ist es für beide Teams eine Art Heimspiel.

Sieben Zweitvertretungen möglich, Gütersloh vor Vizemeisterschaft

Ein Abstieg von Borussia Dortmund II könnte außerdem zu einem Novum führen. Weil auch die Zweitvertretung des VfL Bochum in der kommenden Saison als Aufsteiger in der Regionalliga West spielen wird, wären damit sieben zweite Mannschaften in der Liga vertreten. Mehr sind laut den Regularien auch nicht erlaubt.

Eine eher symbolische Entscheidung fällt am letzten Spieltag auch vorne in der Tabelle. Dem FC Gütersloh fehlt vor dem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV nur ein Punkt für die Vizemeisterschaft. Verfolger Sportfreunde Lotte trifft zum Abschluss auf Meister MSV Duisburg.