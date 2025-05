WDR-Sport Run auf die letzten Pokalfinal-Tickets Stand: 16.05.2025 16:46 Uhr

In knapp einer Woche spielt Arminia Bielefeld zum ersten Mal im DFB-Pokalfinale - entsprechend groß ist der Run auf Tickets. In der Nachverlosung wurden jetzt nochmals hunderte Tickets an Fans verteilt.

Von Jan-Ole Niermann

Um Punkt 13 Uhr öffnet sich für hunderte Arminia-Fans doch noch das Tor nach Berlin. Dann gehen die Rolladen an den Containern vor der Schüco-Arena hoch. Hunderte stehen hier Schlange, um die letzten Karten fürs Pokalfinale zu ergattern. Auch Jörg Daleske, er geht seit fast 50 Jahren auf die Alm:

Ein bisschen ist das Zittern da, das wäre schon Hammer, wenn das noch klappen würde!

Jörg Daleske, Arminia-Fan

Er ist Mitglied beim DSC Arminia Bielefeld und hatte bisher kein Glück in der Verlosung. Gestern Abend wurde er wie alle hier von einer Mail überrascht: Er wurde in der Nachverlosung gezogen und kann sich heute ein Ticket abholen.

Mehrere hunderte Karten in der Nachverlosung

In der ersten Verkaufsphase gingen Tickets an Dauerkarteninhaber. In der zweiten waren die Mitglieder dran, doch es gibt viel zu viele Anfragen und Tausende Fans gehen leer aus.

Nun gingen laut Arminia nochmals mehrere hundert Karten in die Nachverlosung. Dabei handele es sich um zurückgegebene Tickets und auch um Karten, die vom Schwarzmarkt aus dem Verkehr gezogen wurden.

Die meisten Fans, die nun für zwei oder drei Stunden in der Sonne stehen, hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet. Auch Niklas Schoth ist erst erleichtert, als er das Ticket in der Hand hält: "Yeah, mein Gott, ich bin dabei, jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen gehen." Sofort ruft er seinen Kumpel an.

Lange Schlange, gute Laune

Kurz darauf hat auch Vera Volkmann endlich ihre Karte. Sie wäre die einzige in ihrer Familie, die nicht mit ins Olympia-Stadion gehen kann: "Ich bin euphorisch, damit hatte ich nicht mehr gerechnet - ich bin jetzt total happy."

Run auf die letzten Pokalfinal-Tickets

Alle in der Schlange haben laut Arminia ihre Karte sicher – entsprechend locker ist die Stimmung. Viele stehen schon im Trikot oder Arminia-Shirt in der Sonne. Jörg Doleske hat die Nummer 66 auf dem Rücken, mit dem Schriftzug "Almwunder".

Nach knapp zwei Stunden erlebt er sein kleines Pokalwunder und hat endlich auch seine Karte in der Hand: "Das kostet eine Menge Geld, aber das ist das so was von Wert", sagt er lächelnd, "einmal im Leben!"

