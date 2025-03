Siegtreffer kurz vor Schluss Köln rumpelt sich zu wichtigem Sieg gegen Ulm Stand: 08.03.2025 14:56 Uhr

Spielerisch lieferte der 1. FC Köln beim SSV Ulm erneut keine gute Leistung ab, doch dank eines späten Tors von Luca Waldschmidt beendeten die Rheinländer ihre Sieglos-Serie und sind voll drin im Aufstiegsrennen.

Die Mannschaft von Gerhard Struber siegte am 25. Spieltag nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Partien mit 1:0 (0:0) in Ulm, das Tor des Tages fiel in der 86. Minute. Durch den Erfolg steht Köln zumindest vorübergehend wieder auf Platz eins, Ulm bleibt Vorletzter.

Ersatzgeschwächte Kölner tun sich schwer

Die Ulmer legten schwungvoll los und nach gerade einmal fünf gespielten Minuten hätte Lucas Röser sogar die Führung erzielen können, wurde aber in letzter Sekunde noch von Joel Schmied abgeblockt. Auf der anderen Seite verzeichnete Florian Kainz drei Minuten später ebenfalls eine aussichtsreiche Torannäherung, seine Volleyabnahme landete aber nur von Außen am Tornetz. Mit zunehmendem Verlauf wurden die stark ersatzgeschwächten Kölner, die unter anderem ohne Eric Martel, Linton Maina und Damion Downs antreten mussten, immer spielbestimmender. Nach 28 Minuten vergab Luca Waldschmidt per Kopf die nächste gute Chance. Das 0:0 zur Pause nach einer qualitativ überschaubaren ersten Halbzeit ging insgesamt zwar in Ordnung, näher am Führungstreffer war allerdings der Favorit aus Köln.

Ulm in Hälfte zwei lange dem Sieg näher - dann kommt Waldschmidt

Auch Hälfte zwei begann mit einer dicken Chance für die Gastgeber: Ulms Oliver Batista-Meier schloss links im Strafraum hart aufs kurze Eck ab, der Ball knallte aber an den Pfosten und von dort ins Toraus (51.). Im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten wachten die Kölner von der Ulmer Chance allerdings nicht sofort auf. Es war mittlerweile eine zerfahrene Partie mit immer mehr Unterbrechungen nach Fouls und für Behandlungspausen. Wirklicher Spielfluss kam nur selten auf.

Vor allem die Gäste enttäuschten spielerisch erneut und mussten in der 78. Minute erneut froh sein, nicht in Rückstand zu geraten, als Semir Telalovic den Ball links im Strafraum aus etwas schwierigem Winkel aber dafür völlig frei vor Schwäbe erschreckend deutlich über das Tor schoss. Mit dem besten Kölner Angriff der Partie fiel dann aber auf der anderen Seite das goldene Tor: Köln kombinierte sich über die linke Seite nach vorn, Jan Thielmann brachte die Kugel flach nach innen, wo Waldschmidt am Elfmeterpunkt zu frei war und flach einschob. Der SSV warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, bekam aber keine gute Gelegenheit mehr.

Ulm in Karlsruhe, Köln gegen Darmstadt

Ulm reist am kommenden Wochenende nach Karlsruhe (16.03, 13.30 Uhr). Köln empfängt den SV Darmstadt am Samstag zum Topspiel (15.03., 20.30 Uhr).