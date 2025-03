Unentschieden gegen Elversberg Lautern bringt Führung nicht über die Zeit Stand: 07.03.2025 20:25 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern verpasst gegen die SV Elversberg einen möglichen "Big Point" im Aufstiegsrennen, darf aber weiter von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen.

Der FCK kam am Freitagabend zum Auftakt des 25. Spieltags am heimischen Betzenberg nur zu einem 1:1-Unentschieden. Kaiserslautern übernahm mit 43 Punkten vorerst die Tabellenführung - Spitzenreiter HSV, der am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf spielt, sowie die Verfolger Magdeburg, Paderborn und Köln könnten aber noch an den Lauterern vorbeiziehen.

Die Elversberger, seit nunmehr sechs Partien ungeschlagen, haben mit 40 Punkten weiter Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen.

Ragnar Ache sorgte mit seinem Führungstreffer in der 41. Minute für das Highlight der ersten Halbzeit: Lauterns Stürmer zirkelte einen herrlichen Direktschuss aus gut 20 Metern über Elversbergs zu weit vorne postierten Keeper Nicola Kristof ins Netz.

Muhammed Damar erzielte in der Schlussphase (75.) den verdienten Ausgleich für die im zweiten Durchgang starken Gäste aus Elversberg.

"Wir haben uns am Ende belohnt" , sagte Elversbergs Coach Horst Steffen am Sportschau-Mikrofon. Die Kulisse am Betzenberg und die Wucht der Lauterer habe im ersten Durchgang bei seiner Mannschaft Wirkung gezeigt. "Trotzdem hatten wir unsere Gelegenheiten, in der zweiten Halbzeit sind wir dann ins Spiel gekommen."

FCK mit starkem Beginn - Ache trifft zur Führung

Die Gastgeber kamen deutlich besser in die Partie. Die erste Mega-Chance vergab Daniel Hanslik, als er einen Abpraller eigentlich nur noch über die Linie drücken musste. Aus kurzer Distanz und bei leerem Tor traf der FCK-Profi aber nur die Unterkante der Latte (19.). Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Petkov (23.) mit einem wuchtigen Abschluss an FCK-Keeper Julian Krahl - es war aber die einzige Offensivaktion der Gäste im ersten Durchgang.

Ache besorgte dann nach einem überfallartigen Angriff kurz vor der Pause die verdiente Führung - die Aufstiegsträume bei den Fans auf dem Betzenberg wurden greifbarer.

Elversberg nach der Pause auf einmal brandgefährlich

Doch Elversberg kam mit deutlich mehr Offensivdrang aus der Kabine - und wurde mit schnellen Vorstößen brandgefährlich. Lauterns Keeper Julian Krahl rettete zweimal sehr stark gegen Elversbergs Top-Torjäger Fisnik Aslllani und gegen den freistehenden Petkov. Bei Damars Ausgleich, bei dem die Abstimmung in Lauterns Abwehr überhaupt nicht stimmte, war Krahl dann aber machtlos.

Durch das späte Gegentor verpasste Kaiserslautern einen möglichen "Big Point" im engen Aufstiegsrennen, doch die Formkurve nach der Winterpause stimmt weiter zuversichtlich: In den vergangenen acht Partien haben die Pfälzer weiterhin nur einmal verloren.

Lautern in Paderborn, Elversberg gegen Münster

Kaiserslautern spielt am 26. Spieltag am kommenden Samstag (13.00 Uhr) in Paderborn - und bekommt es gleich wieder mit einem Aufstiegsaspiranten zu tun. Elversberg empfängt zeitgleich Preußen Münster.