Mit Selke-Treffer und "Pingpong"-Tor HSV fertigt Düsseldorf ab und bleibt auf Aufstiegskurs Stand: 08.03.2025 22:25 Uhr

Der Hamburger SV hält in der 2. Fußball-Bundesliga Kurs. Gegen Fortuna Düsseldorf lieferte der HSV ab und behauptete mit einem klaren Sieg Platz eins. Durch den 4:1 (2:1)-Erfolg bleiben die Hanseaten auch nach dem 25. Spieltag an der Tabellenspitze und sind erster Aufstiegsaspirant.

Miro Muheim (7.) brachte den HSV früh in Führung. Nach dem etwas überraschenden Ausgleich durch Dawid Kownacki (18.) legte Torjäger Davie Selke (40.) vor der Pause den zweiten Treffer für die Gastgeber nach. Ein "Pingpong"-Tor von Adam Karabec (66.) über den Rücken von Fortuna-Torhüter Florian Kastenmaier (66.) in einer starken Phase der Düsseldorfer bedeutete die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit legte das eingewechselte Eigengewächs Otto Stange (90.+4) den vierten Treffer nach.

Nach der jüngsten Niederlage in Paderborn ist die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin wieder auf Kurs und mit 45 Punkten auf Platz eins. Düsseldorf verliert als Achter nach drei sieglosen Spielen in Folge mit 38 Punkten ein wenig den Kontakt zu den Top Drei.

Muheim-Knaller bringt HSV früh in Führung

Der HSV begann schwungvoll und übernahm die Kontrolle. Gleich mit einer der ersten Angriffsaktionen gingen die Hanseaten dann auch folgerichtig in Führung. Ludovit Reis grätschte den Ball vor dem Strafraum zu Muheim, der aus 25 Metern nicht lang fackelte und mit einem strammen Schuss oben rechts zum 1:0 ins Tor traf. Das ausverkaufte Volksparkstadion war direkt auf Betriebstemperatur.

Der wuselige Jean-Luc Dompé schob über links immer wieder an. Ein Hereingabe des Franzosen köpfte Selke (10.) nur knapp drüber. Die Gastgeber bauten Dauerdruck auf. In der Anfangsviertelstunde hatte der HSV über 70 Prozent Ballbesitz. Doch Düsseldorf juckte das wenig. Gleich mit dem ersten Angriff schlug die Fortuna zu. Moritz Kwarteng hob den Ball perfekt in den Lauf von Kownacki, der alleine vor dem HSV-Tor cool blieb und präzise unten links neben dem Pfosten zum 1:1 einschoss.

Selke mit dem Kopf zur Stelle

Hamburg schüttelte sich kurz und machte weiter. Bei einer Doppelchance von Selke und Emir Sahiti (29.) hatten die Gäste noch Glück, aber dann klingelte es vor der Pause doch noch einmal im Fortuna-Tor: Bei einer Ecke lief Selke perfekt auf das kurze Fünfereck ein und verlängert den Ball mit dem Kopf zum 2:1 und seinem bereits 17. Saisontor ins lange Eck.

Fast im Gegenzug hatte Dzenen Pejcinovic (40.) aus elf Metern die Chance zum Ausgleich, doch der zweite Angriff der Gäste landete nicht im Tor. Eine schwungvolle erste Halbzeit ging mit einer verdienten HSV-Führung zu Ende.

Fortuna verliert Kwarteng mit Verletzung

Durchgang zwei begann für Düsseldorf mit einem Schock: Spielmacher Kwarteng saß verletzt auf dem Rasen und musste ausgewechelt werden (50.). Die Hamburger machten dafür munter offensiv weiter. Dompé wirbelte fleißig weiter über links. Einen Rückpass von der Grundlinie konnte Reis (52.) aber nicht verwerten und scheiterte an Fortuna-Torwart Kastenmaier.

Aber auch die Gäste arbeiteten sich jetzt Stück für die Stück in die Partie. Isak Johanesson (56.) verzog einen frechen Heber aus 40 Metern. Auch mit einem Versuch aus 12 Metern hatte Johanesson (61.) kein Glück. Schließlich setzte Pejcinovic (63.) nach einem Freistoß einen Kopfball knapp daneben. Es roch nach Ausgleich, aber es gab ein weiteres HSV-Tor: Die Fortuna-Abwehr ließ an der Strafraumgrenze Adam Karabec zuviel Platz. Der drehte auf und sein Schuss prallte über den Pfosten und Kastenmaiers Rücken zum 3:1 ins Tor.

Wenig später sah Selke (68.) nach einem Foul seine fünfte Gelbe Karte und fehlt am nächsten Spieltag. Es sollte allerdings der einzige Wermutstropfen für den HSV an einem sonst rundum gelungenen Topspiel-Abend bleiben. Düsseldorf kämpfte in der Schlussphase noch um den Anschluss, aber es war für die Gäste nichts mehr drin. Stattdessen machte der 18-jährige, gebürtige Hamburger Stange kurz nach seiner Einwechslung mit einem strammen Schuss von halblinks aus 14 Metern ins kurze Eck das 4:1 zum Endstand.

Hamburg in Magdeburg, Düsseldorf gegen Regensburg

Hamburg ist als nächstes am Freitagabend beim Spitzenspiel in Magdeburg gefragt (14.03.2025, 18.30 Uhr). Düsseldorf spielt einen Tag später gegen den Jahn aus Regensburg (13 Uhr).