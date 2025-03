45. +4 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV geht völlig verdient mit einer 2:1-Führung gegen Fortuna Düsseldorf in die Halbzeitpause. Während der HSV das klar spielbestimmende Team war und auch verdient in Führung gegangen war, dauerte es rund zehn Minuten, ehe Dawid Kownacki den ersten Angriff der Düsseldorfer zum Ausgleich nutzen konnte. In der Folge blieben die Hanseaten das bessere Team. Obwohl man mehrere große Chancen liegen ließ, war es Davie Selke nach einer Ecke, der seine Mannschaft wieder auf die Siegerstraße brachte. Daniel Thioune kann mit dem Auftreten seines Teams überhaupt nicht zufrieden sein, da man zu passiv agiert und den HSV überwiegend gewähren lässt.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Sowohl Ecken als auch Hereingaben aus dem Spiel heraus sorgen immer wieder für Gefahr. Allerdings fehlt den Hamburgern die Genauigkeit, sodass Florian Kastenmeier in der ersten Hälfte nicht mehr eingreifen muss.

45. +1 Die Nachspielzeit beträgt vier Minuten, da es einige Unterbrechungen und zwei Behandlungspausen gab.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Die Rot-Hosen scheinen die Führung in die Pause bringen zu wollen und versuchen, das Leder in den eigenen Reihen zu halten.

42. Keine zwei Minuten nach dem 2:1 hat Dženan Pejčinović die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch nach einer Flanke von der rechten Seite darf der Mittelfeldspieler den Ball am Elfmeterpunkt annehmen und schließt aus der Drehung mit links ab. Sein Schuss landet dann jedoch rund zwei Meter links neben dem Kasten von Daniel Heuer Fernandes.

40. Davie Selke Hamburg Tooor für Hamburger SV, 2:1 durch Davie Selke

Die anschließende Ecke bringt das verdiente 2:1 für den HSV! Jean-Luc Dompé bringt den Eckstoß von der linken Seite auf den ersten Pfosten, wo Davie Selke einläuft. Aus fünf Metern lässt er die Kugel über den Scheitel rutschen und platziert die Kugel rechts neben dem Pfosten. Florian Kastenmeier ist chancenlos und kann nur zusehen, wie das Leder in den Maschen einschlägt.

39. Nach einer Ecke von der linken Seite rutscht das Leder bis an die Strafraumkante, ehe eine erneute Hereingabe kommt. Ludovit Reis darf es aus zehn Metern per Kopfball probieren, doch Florian Kastenmeier bringt die Kugel noch über die Latte.

37. Düsseldorf steht weiterhin sehr tief und verbarrikadiert sich nahezu im eigenen Sechzehner. Der HSV probiert es weiterhin viel mit Hereingaben von außen. Abgesehen vom Treffer durch Muheim gab es noch keinen weiteren Abschlussversuch aus der Distanz.

35. Obwohl es überwiegend nur auf das Tor der Düsseldorfer geht, bleiben die Hamburger durchgehend wachsam, um sich keinen Konter der Gäste zu fangen.

32. Die Flanken von den Außenbahnen bleiben stets gefährlich. Mit Davie Selke haben die Hamburger auch einen großen und kopfballstarken Spieler vorne drin, sodass dieses Mittel durchaus vielversprechend ist.

29. Selke und Sahiti verpassen die Führung! Nach stilleren Minuten gibt es plötzlich eine Chance für Davie Selke, der eine Flanke von der rechten Seite mit dem rechten Fuß reinstochern möchte. Florian Kastenmeier ist auf der Hut und kann den Schuss vereiteln, doch der hohe Abpraller landet direkt vor den Füßen von Emir Sahiti, der es per Aufsetzer aus acht Metern probiert. Am Ende fliegt das Leder rund einen Meter links über den Kasten.

28. Mit zunehmender Dauer gewinnt die Fortuna mehr Selbstbewusstsein und steht deutlich sicherer. Hamburg kommt, wenn, nur über Hereingaben über die Außenbahnen in den Strafraum.

25. Jean-Luc Dompé bereitet der rechten Verteidigungsseite der Gäste viele Probleme, sodass er erneut eine Flanke nach innen bringen kann. In diesem Fall ist es jedoch eher ein Heber, allerdings verpassen Freund und Feind das Leder.

23. Die Hamburger scheinen von dem Ausgleichstreffer unbeeindruckt zu sein und suchen sofort wieder den Weg nach vorne. Aber auch die Fortuna scheint nun etwas wacher zu sein und sucht nun über lange Bälle auf Kownacki das Glück.

20. Die erste Offensivaktion der Gäste führt zum Ausgleich. Obwohl die Vorbereitung von Moritz Kwarteng sehr stark war, darf Kownacki niemals aus zentraler Position alleine auf Daniel Heuer Fernandes zulaufen dürfen.

18. Dawid Kownacki Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Dawid Kownacki

Hamburg macht das Spiel, doch Düsseldorf trifft! Ein Geniestreich von Moritz Kwarteng reicht, um für den Ausgleich zu sorgen. Aus dem Mittelkreis kann der Mittelfeldspieler einen Innenverteidiger aus der Position locken und steckt anschließend auf Dawid Kownacki durch. Der läuft mit dem Ball am Fuß zentral an die Sechzehnerkante, ehe er ganz trocken mit dem rechten Innenrist unten links einschiebt.

17. In der ersten Viertelstunde haben die Gastgeber 71 Prozent Ballbesitz.

14. William Mikelbrencis bekommt von der rechten Seite den Ball zugesteckt und zieht direkt nach innen. Aus halbrechter Position kann er rund 16 Meter vor dem Tor abziehen. Doch sein Linksschuss steigt empor und verfehlt das Tor von Florian Kastenmeier um rund einen Meter. Es bleibt dabei, dass ausschließlich der HSV Offensivaktionen zeigt.

12. Die ersten Minuten gehören ganz klar den Hausherren. Düsseldorf kommt überhaupt nicht in die Partie und der HSV kann die Kugel durch die eigenen Reihen laufen lassen.

10. Jean-Luc Dompé zieht auf der linken Seite bis auf die Grundlinie und bringt eine scharfe Hereingabe nach innen. Am Fünfmeterraum zentral vor dem Kasten lauert Davie Selke, der aus kurzer Distanz zum wuchtigen Kopfball ansetzt. Am Ende fliegt das Leder rund einen halben Meter über den Kasten von der Fortuna hinweg. Da war deutlich mehr drin.

8. Florian Kastenmeier Düsseldorf Gelbe Karte für Florian Kastenmeier (Fortuna Düsseldorf)

Florian Kastenmeier beschwert sich während des Torjubels von den Hamburgern beim Schiedsrichter und sieht dafür Gelb.

7. Miro Muheim Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Miro Muheim

Das Volksparkstadion bebt! Hamburg kommt erstmals in Richtung Tor der Gäste, ehe Ludovit Reis den Ball beinahe verliert. Mit etwas Glück kommt die Kugel zu Miro Muheim, der aus halblinker Position aus 28 Metern einfach mal abzieht. Mit dem linken Spann trifft er das Leder perfekt und der Ball flattert durch die Luft, ehe er direkt neben dem rechten Pfosten einschlägt. Florian Kastenmeier ist bei diesem grandiosen Distanzschuss machtlos.

4. Die Hanseaten lassen die Kugel lange durch die eigenen Reihen zirkulieren und versuchen darüber, die Partie sehr früh zu kontrollieren. Die Gäste warten unterdessen bis rund zehn Meter hinter der Mittellinie, ehe der Ballführende angegangen wird.

2. Matthias Zimmermann wird von Ludovit Reis und Tim Oberdorf ins Sandwich genommen und muss einige Momente behandelt werden. Nach rund einer Minute geht es vorerst weiter für den Düsseldorfer.

1. Es geht los! Hamburg stößt an und spielt in Weiß, während die Fortuna in Dunkelblau aufläuft.

1. Spielbeginn

Gleichzeitig ist es auch ein Treffen mit der Vergangenheit für den Hamburger SV. Der Trainer der Fortuna, Daniel Thioune, war in der Saison 2020/21 bis einschließlich des 31. Spieltags Trainer bei den Rot-Hosen, ehe man in der wichtigen Phase der Saison eine Schwächephase hatte, die schlussendlich den Aufstieg kostete.

Allerdings werden die HSV-Fans sich nur sehr ungern an das Vorjahr erinnern wollen. Auf den Tag genau vor einem Jahr feierten die heutigen Gäste einen souveränen 2:0-Erfolg gegen die Hamburger und legten den Grundstein, um im Aufstiegsrennen oben mitzuhalten. Dennoch spricht die Bilanz der letzten zehn Aufeinandertreffen für die Hanseaten. Mit fünf Dreiern und drei Punkteteilungen dominierte der HSV regelrecht die letzten Duelle mit den Düsseldorfern.

Die Hamburger dürften sich auf das Duell mit Fortuna Düsseldorf im Volksparkstadion freuen. Die letzte Heimniederlage gegen die Düsseldorfer liegt beinahe 40 Jahre zurück. Aus den letzten zwölf Spielen in der Hansestadt konnten die Hausherren zehn gewinnen und teilten sich zweimal die Punkte. Der letzte Auswärtserfolg der Düsseldorfer in Hamburg stammt vom 25. Mai 1985. Damals gewannen die Fortunen mit 2:1.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf verspricht viel Klasse. Während die heutigen Gäste in der vorherigen Saison erst in der Relegation an Bochum scheiterten, gelang es in den zwei Jahren zuvor den Hamburgern nicht, den Aufstieg in der Relegation perfekt zu machen. Somit wissen beide Teams, wie es sich anfühlt, kurz vor dem Ziel, der Bundesliga, zu scheitern. Dementsprechend ist diese Begegnung richtungsweisend. Der HSV, der vor dem Spieltag noch Tabellenführer war, ist nach den bisherigen Partien auf Platz drei abgerutscht. Mit 42 Punkten haben die Hansestädter vier Zähler Vorsprung auf die Fortuna, die auf Position sieben liegt.

Nach der 0:2-Niederlage beim SC Paderborn nimmt Merlin Polzin etwas überraschend keine Änderung in seiner Startelf vor. Somit hält der 34-Jährige an seinen Mannen fest und schenkt ihnen erneut das Vertrauen. Diesbezüglich gibt es auch keine Änderung an der Formation, sodass die Rot-Hosen im 4-3-3 agieren werden. Bei den Gästen wechselt Daniel Thioune auf vier Positionen durch. Während Nicolas Gavory und André Hoffmann in die Mannschaft rücken und es dadurch eine Fünferkette in der Verteidigung gibt, müssen Valgeir Lunddal Friðriksson und Giovanni Haag weichen. Beide sind nicht einmal für den Kader nominiert worden, wobei es bei Haag aufgrund einer Verletzung geschah. Ansonsten finden sich Shinta Appelkamp und Myron van Brederode auf der Bank wieder und werden durch Dawid Kownacki und Matthias Zimmermann ersetzt. Statt eines 3-4-2-1 geht Düsseldorf heute im 5-3-2 ins Spiel.