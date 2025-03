2:1-Auswärtssieg der Gelsenkirchener Schalke vergrößert Abstiegssorgen von Hertha BSC Stand: 08.03.2025 14:57 Uhr

Hertha BSC verliert auch gegen den FC Schalke 04 und gerät dadurch noch tiefer in den Abstiegssumpf der 2. Fußball-Bundesliga.

Mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg feierten die Gelsenkirchener ihren zweiten Sieg nacheinander. Hertha vergab beste Chancen und muss deshalb fürchten, nach dem 25. Spieltag nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz zu haben.

Tomas Kalas (27. Minute) und Kenan Karaman (55./Foulelfmeter) trafen für Schalke, die Berliner hatten durch Fabian Reese (51.) kurzzeitig ausgeglichen.

Wunderbares Wetter, etwa 70.000 Zuschauer und damit ein in blau-weiß getauchtes Olympiastadion: Die Bedingungen für ein Mittelfeldduell in der 2. Liga waren hervorragend. Allerdings hatte die Hertha schon vor dem Anpfiff das Problem, dass von ihrem Platz im Mittelfeld in den Abstiegskampf verstrickt ist. Das 0:4 in der Woche zuvor bei der SV Elversberg machte den Berlinern klar, dass es um den Klassenerhalt statt um einen ordentlichen, lange andauernden Ausklang der Saison geht.

Kalas nutzt Torwartfehler aus

Spätestens seit dem 1:0-Sieg gegen den SC Preußen Münster läuft es für die Schalker auf einen solchen Ausklang hinaus. Entsprechend gingen sie - mit der Unterstützung von etwa 25.000 Fans hinter sich - gelöster als die Gastgeber ins Spiel.

Schalke entwickelte daraus eine Überlegenheit, die sich in der 27. Minute auch auf der Anzeigetafel niederschlug. Allerdings erhielten die Königsblauen tatkräftige Unterstützung der Hertha bei ihrem Führungstreffer. Torwart Tjark Ernst schätzte einen Eckstoß falsch ein, sprang unter dem Ball her, am zweiten Pfosten köpfte Tomas Kalas ein.

Die Berliner, die aus den vorangegangenen sechs Spielen nur einen Punkt beim Debüt von Trainer Stefan Leitl in der Partie beim 1. FC Nürnberg geholt hatten, kamen deutlich stärker aus der Halbzeit. Mit Fabian Reese ließ ein ehemaliger Schalker den Torschützen Kalas in dessen Eigenschaft als Innenverteidiger ins Leere grätschen und schoss an Loris Karius vorbei ins kurze Eck zum Ausgleich (51.).

Hertha atmete nach zuvor zwei Spielen ohne Tor auf, wurde aber wenig später schon wieder geschockt. Nach einer Grätsche von Ibrahim Maza gegen Pape Ba entschied Schiedsrichter Timo Gerach auf einen durchaus strittigen Elfmeter. Kenan Karaman verwandelte zu seinem zwölften Saisontor (55.).

Zeefuik vergibt zwei Großchancen per Flugkopfball

Die Berliner erholten sich aber schnell von dem Rückschlag und drängten auf den neuerlichen Ausgleich. Die beste Chance dazu vergab Deyovaisio Zeefuik mit einem Flugkopfball aus kurzer Distanz. Er fasste sich an den Kopf, genau wie seine Mitspieler und die Fans, denn schon vor der Pause hatte der Niederländer aus ähnlich guter Position einen Flugkopball neben das Tor gesetzt.

Als dann auch der kurz zuvor eingewechselte Luca Wollschläger einen Meter vor dem Tor an einer flachen Hereingabe von Reese vorbeitrat, dürfte den Fans der Hertha klar gewesen sein, dass es an diesem Tag keinen weiteren Treffer geben wird, stattdessen aber die 13. Niederlage der Saison und noch mehr Sorgen im Abstiegskampf.

Hertha in Braunschweig, Schalke gegen Hannover

Für die Hertha geht es am Sonntag nach Braunschweig (13.30 Uhr), Schalke hat am Freitagabend Hannover 96 zu Gast (18.30 Uhr).