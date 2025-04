WTA-Turnier in Stuttgart Swiatek zieht ins Viertelfinale ein Stand: 16.04.2025 19:45 Uhr

Iga Swiatek möchte nach ihrem Halbfinal-Aus vor einem Jahr ihren dritten Titel beim WTA-Turnier in Stuttgart gewinnen. Der Auftakt ist ihr gelungen. Aryna Sabalenka tritt erst am Samstag an.

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek ist mit einem souveränen Sieg ins Tennis-Turnier in Stuttgart gestartet und ins Viertelfinale eingezogen. Nach einem Freilos in der ersten Runde gewann die 23 Jahre alte Polin am Mittwoch (16.04.2025) gegen die kroatische Qualifikantin Jana Fett 6:2, 6:2.

Swiatek strebt in Stuttgart nach Titel Nummer drei

Ihre nächste Gegnerin ist entweder die lettische frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko oder die Weltranglisten-Elfte Emma Navarro aus den USA. Swiatek strebt in Stuttgart ihren dritten Titel nach 2022 und 2023 an.

Sie war im vorigen August positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Die viermalige French-Open-Siegerin führte das auf ein verunreinigtes Arzneimittel zurück und verbüßte eine einmonatige Sperre. Die Welt-Anti-Doping-Agentur wertete die Angaben als plausibel und verzichtete auf einen Einspruch.

Kurioser Turnier-Start für Sabalenka

Titel-Topfavoritin in Stuttgart ist die an Position eins gesetzte Aryna Sabalenka. Kurioserweise steht die Belarussin ohne Spiel bereits im Viertelfinale und wird erst am Samstag (19.04.2025) erstmals ins Turniergeschehen eingreifen.

Ihre Achtelfinalgegnerin wäre die Russin Anastasia Potapowa gewesen, die jedoch nach ihrem Auftaktsieg verletzt zurückzog. "Das ist ein bisschen seltsam", sagte die 26 Jahre alte Sabalenka über ihren späten Turnier-Start: "Aber ich habe ihr geschrieben, um sicherzugehen, dass alles okay ist. Jetzt nutze ich die Zeit eben für mehr Training – und fürs Gym."

Sendung am Do., 17.4.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell