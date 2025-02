Fußball | Bundesliga Was Mainz-Neuzugang Arnaud Nordin mit Kylian Mbappé verbindet Stand: 04.02.2025 18:16 Uhr

Der französische Offensivspieler kommt mit der Empfehlung von 33 Toren aus 198 Ligue-1-Spielen nach Frankreich. Auf seinem Werdegang lernte er einen der weltbesten Fußballer kennen.

Beim Namen Kylian Mbappé huscht Arnaud Nordin ein Lächeln übers Gesicht. Denn der Weltstar ist kein Unbekannter für den 26-Jährigen. "Ja sicher, wir haben zwei Jahre zusammen gespielt. Jetzt ist er ein Freund, vielleicht der beste Spieler auf der Welt und spielt bei Real Madrid. Ich freue mich sehr für ihn", sagte Nordin im Gespräch mit SWR Sport.

Mbappé und Nordin hatten einst gemeinsam das Nachwuchswuchsleistungszentrum des französischen Fußballverbands besucht, das bekannte "Clairefontaine", in dem in den vergangenen Jahren unzählige Talente ausgebildet worden sind.

Während Mbappé bereits eine Weltkarriere hingelegt hat, ist Nordin in Deutschland nur Fußball-Fachleuten bekannt. Dabei hat der Tempodribbler eine durchaus beachtliche Laufbahn hinter sich. Über die die Stationen AS Nancy und AS St. Etienne wechselte Nordin zu Montpellier HSC, wo er seit 2022 unter Vertrag stand. Rund eine Million Euro sollen die Mainzer nach Montpellier überwiesen haben. Angesichts eines geschätzten Marktwerts von acht Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) ein echtes Schnäppchen.

Nordin in der Offensive flexibel einsetzbar

Bei den 05ern tritt Nordin in Konkurrenz zu Senkrechtstarter Paul Nebel. Beide sind auf dem rechten Flügel zu Hause, wobei Nordin - der sämtliche französische U-Nationalteams bis zur U23 durchlaufen hat - in der Offensive flexibel einsetzbar bist.

Die Mainzer erhoffen sich mit der Verpflichtung eine Soforthilfe im Kampf um das internationale Geschäft. Denn dort sind die Rheinhessen trotz der 0:1-Niederlage bei Werder Bremen als Sechster in der Bundesliga weiter in einer guten Position.

"Arnaud ist beidfüßig, dribbelstark, verfügt über eine hohe Antrittsschnelligkeit und kann auf allen offensiven Positionen spielen. Er hat in knapp 200 Ligue-1-Spielen seine Qualität unter Beweis gestellt und wird uns direkt helfen können. Wir verfolgen ihn schon seit längerem. Dass es nun zur Verpflichtung gekommen ist und wir ihn künftig im 05-Trikot sehen können, freut uns sehr", sagte Sportdirektor Niko Bungert nach der Verpflichtung.

Nordin will Tore und Asissts liefern

Nordin selbst freut sich auf die Aufgabe bei "einem tollen Klub". Neben den Gesprächen mit den Mainzer Verantwortlichen hat er vor dem Wechsel auch bei Anthony Caci nachfgefragt. Sein Landsmann konnte ihm nur zum Wechsel nach Mainz raten. "Er hat mir gesagt, dass Mainz der richtige Verein für mich ist", sagte Nordin.

Seine Stärken sieht der 26-Jährige, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, in seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins: "Ich will dem Team mit vielen Toren und Assists helfen. Ich bin bereit."

In Bremen hatte Nordin bereits sein Debüt gefeiert, als er in der 81. Minute für Philipp Mwene in die Partie gekommen war. Für die kommenden Wochen rechnet er sich sicher mehr Spielzeit aus. Erste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag (8. Februar), wenn die Mainzer um 15:30 Uhr den FC Augsburg empfangen.

