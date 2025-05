Fußball | Historie Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt - die Mutter aller Aufstiegs-Krimis Stand: 01.05.2025 09:59 Uhr

Eines der spannendsten Duelle Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt war eins, bei dem die beiden Vereine gar nicht gegeneinander gespielt haben: 2003 das Aufstiegs-Finale in der 2. Liga.

Ausgangslage vor dem 34. Spieltag

Die Ausgangslage war denkbar einfach: Mainz 05 musste bei Eintracht Braunschweig mit einem Tor mehr gewinnen als Eintracht Frankfurt zuhause gegen den SSV Reutlingen. Ein einziges Törchen sollte dann auch dieses Wahnsinns-Finale um den dritten Aufstiegsplatz entscheiden. Der SC Freiburg und der 1. FC Köln standen an diesem letzten Spieltag bereits als Bundesliga-Rückkehrer fest.

Ein Fernduell wie zwischen Schalke und den Bayern

Es hätte der Nachmittag von Benjamin Auer sein können - ja müssen. Der Edelreservist durfte diesmal für Michael Thurk von Beginn an stürmen. Laut Trainer Jürgen Klopp "eine Bauchentscheidung". Mainz führte nach einer Stunde Spielzeit mit 4:0. Alle vier Tore besorgte dieser Benjamin Auer. Ein Fallrückzieher war auch dabei! Parallel dazu hatte Frankfurt gegen Reutlingen gerade das 3:3 kassiert. Alles easy, Mainz war so gut wie in der Bundesliga. Auch dann noch, als der Braunschweiger Thiam zum 1:4 verkürzte.

Doch das Drama nahm seinen Lauf: Der eingewechselte Diakite brachte die Frankfurter wieder mit seinen beiden Treffern (83. 90.) mit 5:3 nach vorne. Jetzt wurde die Luft dünn, aber noch war Mainz in der Bundesliga. Dann Schlusspfiff in Braunschweig. Die 05er bildeten einen Kreis und warteten auf das Ergebnis aus Frankfurt. Wenig später die Kunde: Alexander Schur (Klopps Kumpel aus gemeinsamen Frankfurter Zeiten) hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit das 6:3 für die Eintracht geköpft. Frankfurt war in der Bundesliga! Aus, vorbei, finito für Mainz 05!

Trauer, Tristesse wahlweise auch Tragödie

Frankfurt machte mit drei Toren in den letzten sieben Minuten das Unmögliche möglich. Mainz verpasste es, wenigstens eine der weiteren Torchancen zu nutzen. Der Mainzer Präsident Harald Strutz, der nach der Entscheidung minutenlang weinend auf dem Rasen kauerte, bilanzierte schlicht: "Es ist die bitterste Sekunde meines Lebens." Jürgen Klopp sagte: "Glückwunsch an die Eintracht. Sie haben das Tor mehr geschossen und sind verdient aufgestiegen."

Wie schon eine Saison zuvor scheiterte Mainz 05 am letzten Spieltag. Ein Jahr später, im Sommer 2004, sollten Klopp und C. dann endlich den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.