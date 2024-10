Fußball | Bundesliga Von der Oberliga in die Bundesliga: Die steile Karriere von TSG-Stürmer Marius Bülter Stand: 18.10.2024 08:16 Uhr

Seit einem Jahr stürmt Offensivspieler Marius Bülter in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim. Seine Formkurve zeigt aktuell deutlich nach oben, das war nicht immer so.

Mit 20 Jahren Oberliga-Fußballer und Maschinenbau-Student. Jetzt Bundesliga-Profi und Leistungsträger. Die Karriere von Stürmer Marius Bülter verläuft ereignisreich. In der Jugend spielt er unter anderem für Preußen Münster. Im Herrenbereich wechselt er zu Eintracht Rheine und läuft in der fünften Liga auf. Nach Stationen in Neuenkirchen und Rödinghausen wird er beim FC Magdeburg zum Profi. Damals ist Bülter bereits 25 Jahre alt. Ein Jahr später gibt er sein Bundesliga-Debüt für Union Berlin.

YouTube-Video von TSG Hoffenheim: ""Ich weiß, was für ein Privileg wir haben" | Marius Bülter im Porträt"

Der steile Aufstieg des Marius Bülter

Im Jahr 2021 wird Bülter dann von Schalke 04 verpflichtet. Als der bullige Offensivspieler mit den Knappen in Sinsheim spielt, zerstört er nach einem Zweikampf mit Ozan Kabak eine Eckfahne im Stadion. Eine Saison später macht die TSG den Transfer von Bülter nach Hoffenheim bekannt und veröffentlicht ein unterhaltsames Video, wie der Stürmer die kaputte Eckfahne zur TSG zurückbringt und sich entschuldigt. Das Reel wird auf Instagram über 20 Millionen mal angeschaut und ist bis heute das erfolgreichste Video der Vereinsgeschichte.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

127 Bundesligaspiele und 23 Tore hat Bülter vorzuweisen

Mittlerweile ist Bülter 31 Jahre alt und hat weit über 100 Bundesligapartien absolviert. Obwohl es sportlich für ihn aktuell gut läuft, betont er immer wieder, was es für ein Privileg es sei Fußball-Profi zu sein. Mit fünf Torbeteiligungen in sechs Spielen ist er in dieser Saison aus der Hoffenheimer Mannschaft nicht wegzudenken. Nur Teamkollege Andrej Kramaric hat mit sechs Scorerpunkten eine noch bessere Quote.

Marius Bülter mit der TSG Hoffenheim unter Zugzwang

Jetzt will Bülter nicht nur persönliche Erfolge feiern, sondern auch mit seinem Team. Seit fünf Spielen wartet die TSG Hoffenheim auf einen Sieg in der Bundesliga. Am Samstag (19.10.) spielt die TSG gegen das Tabellenschlusslicht aus Bochum (15:30 Uhr). Ein Sieg ist fast schon Pflicht, bevor Marius Bülter am Sonntag um 21:45 Uhr bei SWR Sport zu Gast ist.

Sendung am So., 20.10.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR