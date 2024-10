Ex-Torhüter im Interview Timo Hildebrand: "Es gibt keine klare Nummer eins im deutschen Tor" Stand: 12.10.2024 16:54 Uhr

Trotz des überzeugenden DFB-Debüts von VfB-Torwart Alexander Nübel in Bosnien rechnet Ex-DFB-Keeper Timo Hildebrand mit einem offenen Duell um die Nummer eins im deutschen Tor.

Rund 17 Jahre nach Timo Hildebrands letztem Länderspiel stand am Freitag erneut ein VfB-Torwart zwischen den Pfosten für die deutsche Nationalmannschaft. Für den Auftritt von Alexander Nübel gab es Lob von Timo Hildebrand. Ein Nationalmannschafts-Debüt sei "immer herausfordernd", vor allem, wenn die Atmosphäre so besonders sei wie im "kleinen Hexenkessel" von Bosnien und Herzegowina, dem 13.000 Zuschauer kleinen "Bilino Polje".

Timo Hildebrand über Nübel: "Fehlerfreies Debüt im kleinen Hexenkessel"

Trotz des Gegentors in der 70. Minute habe Nübel "einen guten Job" gemacht und sei "völlig zurecht Nationaltorhüter." Und mit dem 2:1-Erfolg der DFB-Elf sicherte sich Stuttgarts Alexander Nübel auch eine Sache, die Timo Hildebrand verwehrt blieb: Einen Sieg im ersten Spiel für die Nationalmannschaft. Im Gespräch mit SWR1- Stadion-Reporter Jens Wolters erinnert sich Hildebrand an sein eigenes Debüt in der Nationalmannschaft, als er am 28. April 2004 in der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 0:4 in Bukarest gegen Rumänien für Oliver Kahn eingewechselt wurde. "Ich wurde morgens nach Rumänien geflogen und abends war ich wieder daheim und wir haben 5:0 verloren. Das war schon ne andere Nummer," schmunzelt Hildebrand.

Baumann vs. Nübel - "Das wird jetzt für gewisse Zeit ein Duell"

Erstmals in die Nationalmannschaft berufen wurde Hildebrand 2002. In fünf Jahren absolvierte er insgesamt sieben Länderspiele im deutschen Tor, musste oft gegenüber Oliver Kahn und Jens Lehmann zurückstecken. Sowohl bei der EM 2004 als auch bei der WM 2006 war er im Kader, wurde jedoch nicht eingesetzt. Die Verletzung von Marc-André ter Stegen, kurz nach dessen Nominierung als neue Nummer eins im deutschen Tor, sei für Hildebrand daher eine "sehr, sehr bittere, ganz dramatische Geschichte."

Beim nächsten Vorrundenspiel der Nations League gegen die Niederlande am Montag wird Oliver Baumann im Tor stehen. Dass Julian Nagelsmann in nächster Zeit viel hin- und herwechseln wird, sei erwartbar, meint Hildebrand und für die Mannschaft sicher kein Problem: "Beide Jungs sind gut. Langfristig kommt es jedoch auch darauf an, ob und wie ter Stegen zurückkommt." Bis dahin heiße das Duell aber Baumann gegen Nübel.

