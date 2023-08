Fußball | 3. Liga Last-Minute-Gegentor besiegelt Ulmer Niederlage in Unterhaching Stand: 19.08.2023 16:18 Uhr

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat im Duell der Drittliga-Aufsteiger in der Nachspielzeit noch eine Niederlage kassiert. Bei der SpVgg Unterhaching verloren die Ulmer 2:3 (2:1).

Der SSV Ulm 1846 Fußball wartet weiter auf seinen ersten Sieg nach der Rückkehr ins Profigeschäft. Am 2. Spieltag der 3. Liga besorgten Raphael Schifferl (11. Minute/Eigentor) und Ulm-Kapitän Johannes Reichert (40.+5/Elfmeter) die Tore für den SSV. Mathias Fetsch (40.) und zweimal Patrick Hobsch (79., 90.+6) trafen für die Spielvereinigung.

Eigentor sorgt für Ulmer Führung

Bei sommerlich-heißen Temperaturen in Unterhaching kamen die Ulmer vor 3.750 Zuschauern besser in die Partie und hatten nach sechs Minuten die erste gute Torchance: Der neu in die Startelf gerückte Felix Higl stand nach einer Hereingabe von Romario Rösch frei vor dem Tor, konnte den Ball aus neun Metern jedoch nicht einschieben.

Fünf Minuten später jubelten dann aber doch die Spatzen: Eine scharfe Flanke von Bastian Allgeier lenkte Hachings Abwehrmann Raphael Schifferl unglücklich mit dem linken Schienbein ins eigene Netz - das 1:0 für die Gäste. Jedoch hatte die Spielvereinigung direkt im Anschluss die Chance auf den Ausgleich. Nach einem genauen Pass tauchte Mathias Fetsch völlig alleine vor dem Kasten von Keeper Christian Ortag auf, chippte den Ball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

Fetsch gleicht aus, Reichert trifft vom Punkt

Nach der flotten Anfangsphase flachte das Spiel etwas ab. Ulm zog sich zurück und die Gastgeber hatten zunächst Probleme, sich eindeutige Offensivaktionen zu erarbeiten. Nach 27 Minuten konnte sich SSV-Torhüter Ortag auszeichnen: Einen schön gezirkelten Freistoß aus 20 Metern von Simon Skarlatidis lenkte der Keeper mit einer starken Parade am Tor vorbei. Und sechs Minuten später hatte Ulm Glück, als Hachings Aaron Keller den Ball nach einer Flanke nur an den Pfosten köpfte.

Fünf Minuten vor der Pause wurden die Hachinger Bemühungen belohnt. Erneut war es Fetsch, der richtig stand und einen etwas verunglückten Ball von Schwabl zum 1:1 ins Tor schieben konnte. Damit war die erste Halbzeit aber immer noch nicht beendet. Bereits in der vierten Minute der Nachspielzeit gab es Elfmeter für die Spatzen, nachdem Dennis Waidner SSV-Stürmer Nicolas Jann im Strafraum ein wenig zu aggressiv angegangen war. Ulms Kapitän Johannes Reichert trat an und verwandelte wie schon beim 1:1 gegen Saarbrücken vom Punkt. Mit der 2:1-Führung für UIm ging es in die Pause.

Ulmer Abwehr hält - bis zur 79. Minute

Aus dieser kamen die Gäste zunächst unverändert, während Unterhaching zweimal wechselte, um mehr Druck auf die Ulmer Verteidigung zu entwickeln. Mit hohem Pressing zwangen die Bayern die Gäste zu frühen Ballverlusten, konnten jedoch kein Kapital daraus schlagen. Das Team von Trainer Thomas Wörle verteidigte konzentriert seine knappe Führung.

Die 73. Minute: Ausgleichs-Schütze Fetsch rutschte in eine Flanke von der linken Seite, spitzelte den Ball jedoch aus kurzer Distanz über das Ulmer Tor. Sechs Minuten später wurden die Gastgeber belohnt: Patrick Hobsch verwandelte mit einem klasse Seitfallzieher am Elfmeterpunkt zum 2:2. Und drei Minuten vor Schluss hatten die Gastgeber sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, als Skarlatidis bis an den Strafraum vorlief und einen satten Schuss an die Latte knallte. Glück für UIm in dieser Szene.

Hobsch trifft in der Nachspielzeit für Unterhaching

Das Spiel war aber immer noch nicht vorbei. Schiedsrichter Robin Braun zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an und Unterhaching wollte sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden geben. Skarlatidis flankte in den Fünfmeterraum, wo Hobsch sich um die eigene Achse drehte und den Ball am Ulmer Abwehrspieler vorbei zum umjubelten 3:2 ins Tor stocherte.

Die Abwehrschlacht der Ulmer Spatzen vor allem in der zweiten Hälfte wurde nicht belohnt, sie kassierten ihre erste Niederlage in der 3. Liga. Schon in drei Tagen haben sie jedoch die Chance auf den ersten Saisonsieg. Dann empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld (22.08., 19:00 Uhr).

