Stefan Bell verlängert Vertrag "Großes Spiel" gegen die Eintracht: Mainz 05 träumt weiter von Europa

Der 1. FSV Mainz 05 und Trainer Bo Henriksen gehen trotz der jüngsten Negativserie mit Selbstvertrauen ins Rhein-Main-Duell gegen Eintracht Frankfurt - und in den Saisonendspurt.

Trainer Bo Henriksen vom 1. FSV Mainz 05 geht die anstehenden Aufgaben trotz der jüngsten Misere voller Optimismus an. "Wir haben ein gutes Gefühl. Wir hatten in den letzten Spielen auch nicht so viel Glück", sagte der Däne vor dem Nachbarschaftsduell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag (19:30 Uhr, live im Audiostream und im Ticker auf sportschau.de).

Zuletzt sechs Spiele ohne Sieg für Mainz 05

Das Rhein-Main-Derby wird für die Rheinhessen richtungsweisend im Kampf um die Europapokal-Plätze. Im März waren die Mainzer noch auf Champions-League-Kurs, nach sechs Spielen ohne Sieg sind sie nur noch auf Rang sieben. Dieser Platz würde am Ende nicht für Europkapokal reichen.

Bo Henriksen erwartet ein "großes Spiel"

Dass sein Team nun in die Rolle des Jägers geschlüpft ist, ist für Henriksen nachrangig: "Wir haben ein großes Spiel am Sonntag", sagte er über die ausverkaufte Partie. "Umschalten wird sehr, sehr wichtig für uns. Wenn wir das machen, denke ich, dass wir das Spiel gewinnen können." Noch offen ist der Einsatz der zuletzt angeschlagenen Moritz Jenz und Anthony Caci.

Stefan Bell verlängert Vertrag

Die Mainzer gaben am Freitag zudenm bekannt, dass der Vertrag von Innenverteidiger Stefan Bell um ein Jahr bis 2026 verlängert wurde. Das 33-jährige Mainzer Urgestein spielt seit seinem Start in der Jugend 2007 für den Verein und verließ diesen zwischenzeitlich nur für Leihstationen. Henriksen adelte Bell als "Ikone" und "Legende" des Vereins. "Er ist eine wichtige Figur in der ganzen Mannschaft."

