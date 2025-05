Fußball | 2. Bundesliga Maximale Ziele für den Endspurt: Karlsruher SC will FCK überholen Stand: 02.05.2025 14:09 Uhr

Der Karlsruher SC hat im Aufstiegsrennen der 2. Liga noch Außenseiterchancen. Vor dem Südwest-Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern (04.05.2025, 13:30 Uhr) formuliert Trainer Christian Eichner maximale Ziele.

Selbst noch einmal oben angreifen und dem Rivalen den Traum vom Aufstieg vermasseln: Mit einem Heimsieg am 32. Spieltag der 2. Liga könnte der Karlsruher SC in der Tabelle am 1. FC Kaiserslautern vorbeiziehen. Und genau das ist das große Ziel der Badener.

KSC-Trainer Eichner fordert noch drei Siege

Man wolle die abschließenden drei Liga-Spiele gewinnen, sagte KSC-Coach Christian Eichner mit Blick auf das brisante Duell. Die Maximalpunktzahl wäre aber auch das Ziel gewesen, wenn seine Mannschaft in der Tabelle nur Elfter oder Zwölfter wäre, versicherte der Trainer. Nach dem Spiel gegen die Roten Teufel tritt Karlsruhe noch beim SSV Jahn Regensburg und gegen den SC Paderborn an.

Schlüsselspieler Marvin Wanitzek

Der KSC im Endspurt setzt große Hoffnungen auf Kapitän und Schlüsselspieler Marvin Wanitzek. Der Offensivmann habe bisher "eine herausragende Saison gespielt", sagte Eichner. Wanitzek sei "der absolute Kopf dieser Mannschaft" und habe auch persönlich noch mal einen großen Schritt gemacht. Er sei ein "sehr, sehr würdiger Kapitän für den ganzen Verein".

Wanitzek hat in dieser Saison bereits zwölf Liga-Tore erzielt - so viele wie nie zuvor in einer Spielzeit als Profi. Hinzu kommen zehn Vorlagen. Zuletzt war der 31-Jährige zweimal Siegtorschütze der Karlsruher, die aus den vergangenen vier Partien zehn von zwölf möglichen Punkten geholt haben.

