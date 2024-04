Fußball | Bundesliga "Irgendwann reißt jede Serie": Mainz 05 reist mit klarem Ziel nach Freiburg Stand: 19.04.2024 15:21 Uhr

Die Rheinhessen treten nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim mit Selbstvertrauen beim SC Freiburg an.

Ohne Jessic Ngankam reist der FSV Mainz 05 zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Der 23 Jahre alte Stürmer hat sich im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und steht den Rheinhessen im Abstiegskampf der Bundesliga vorerst nicht zur Verfügung. Die Dauer der Zwangspause hänge vom Heilungsverlauf ab, teilte der Verein mit.

Bo Henriksen: Irgendwann endet jede Serie

Im Breisgau wollen die Mainzer am Sonntag (19:30 Uhr) an die Leistung vom jüngsten 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim anknüpfen und ihre Misere in der Fremde beenden. "Wir haben auswärts lange nicht gewonnen. Aber irgendwann reißt jede Serie", sagte FSV-Trainer Bo Henriksen zuversichtlich. In der Bundesliga konnte der Tabellen-16. in dieser Saison auswärts noch gar nicht dreifach punkten.

Mit 26 Punkten haben die Mainzer nur noch einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Ein Erfolg in Freiburg würde die Chancen auf den direkten Klassenerhalt deutlich erhöhen. Henriksen fordert von der Mannschaft daher einen ähnlichen Auftritt wie vor heimischer Kulisse, wo den 05ern zuletzt drei Siege in Serie gelangen. "Wir wollen das gleiche Spiel abliefern wie in der eigenen Arena", sagte der 49-Jährige.

Mainz 05: Auch Bell und Leitsch fehlen

Personell kann Henriksen aus dem Vollen schöpfen. Neben Ngankam fehlen lediglich Stefan Bell und Maxim Leitsch. Dafür droht gleich neun Profis eine Gelb-Sperre im nächsten Spiel. Der Trainer hofft deshalb, dass sich nicht alle vorbelasteten Spieler auf einmal ihre fünfte Verwarnung in dieser Saison abholen. Zugleich stellte der Däne fest: "Für mich ist wichtig, dass die Jungs nicht über die Gelben Karten nachdenken, sonst kann man keinen Fußball spielen."

Sendung am Fr., 19.4.2024 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz