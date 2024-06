Entscheidung gegen Wildcard HAKRO Merlins Crailsheim bleiben in der zweiten Liga Stand: 05.06.2024 14:25 Uhr

Die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim entscheiden sich gegen eine Wildcard und treten kommende Saison in der zweiten Liga an. Die Wildcard hätte 700.000 Euro gekostet.

Die HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) bleiben in der zweiten Basketball Bundesliga (BBL). Das hat der Verein auf seiner Webseite mitgeteilt. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison gab es noch einen letzten Hoffnungsschimmer: eine sogenannte Wildcard. Doch der Verein entschied sich dagegen.

Keine Wildcard für die Merlins Crailsheim

Mit der Wildcard hätten die Zauberer den Abstieg doch noch abwenden können. Allerdings kostet die auch ordentlich Geld, und zwar 700.000 Euro. Die Entscheidung fiel auf einer kurzfristig einberufenen Mitgliederversammlung aller BBL-Teams. Auf der Webseite der Merlins heißt es wörtlich, dass "die Vorstellungen der Zauberer sowie die finanziellen Vorgaben der Liga für eine Wildcard [...] nicht zusammenpassen". Oder kurz: Den Crailsheimern ist die Wildcard zu teuer. Kommende Saison treten sie also in Liga zwei an und hoffen auf breite Unterstützung der Fans. "Gemeinsam mit Euch starten die HAKRO Merlins Crailsheim kommende Saison mit Vollgas in der Barmer [zweiten] Basketball Bundesliga Pro A", schließt der Verein seine kurze Pressemitteilung zum Entscheid gegen die Wildcard ab.

