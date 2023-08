Fußball | Testspiele Gelungene Generalproben für Heidenheim, Freiburg und Mainz Stand: 05.08.2023 19:27 Uhr

Vor dem DFB-Pokal haben die Bundesligisten aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg noch ein letztes Mal getestet - mit Erfolgen für Stuttgart, Freiburg, Mainz 05 und Heidenheim.

Freiburg gewinnt gegen Empoli - Kapitän Günter zurück

Die Generalprobe des SC Freiburg für die neue Spielzeit ist geglückt. Bei der Saisoneröffnung im Europa-Park Stadion besiegte der Fußball-Bundesligist den italienischen Erstliga-Club FC Empoli am Samstag vor 23 600 Zuschauern mit 2:0 (1:0). Nachdem Michael Gregoritsch mit einem zu schwach geschossenen Foulelfmeter an Gäste-Torwart Elia Caprile gescheitert war (18.), erzielte Lucas Höler in der 33. Minute die Führung für den SC. Der Stürmer hatte nach einem Rückpass der Italiener erfolgreich spekuliert und wurde vom Empoli-Keeper so angeschossen, dass der Ball ins Tor ging. In der zweiten Halbzeit köpfte Gregoritsch nach einer Ecke zum 2:0 ein (54.), nachdem er bereits zwei gute Chancen per Kopf vergeben hatte.

Freiburgs Kapitän Christian Günter, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich den Unterarm gebrochen hatte, gab in der zweiten Hälfte sein Comeback. Er war auch noch dabei, als es einen 45-minütigen Nachschlag gab, der auf Wunsch der Gäste als neues Spiel gewertet wurde.

Caci, Kohr und Gruda treffen bei Mainzer Sieg gegen Burnley

FSV Mainz 05 hat seine Generalprobe für die neue Saison gewonnen. Das Team von Trainer Bo Svensson besiegte den englischen Erstliga-Club FC Burnley in einem Testspiel über insgesamt 120 Minuten am Samstag mit 3:0 (1:0). Verteidiger Anthony Caci brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhten Mittelfeldspieler Dominik Kohr (97.) und Stürmer Brajan Gruda (114.).

Guirassy trifft dreifach: VfB gewinnt Test in Sheffield

Stürmer Serhou Guirassy hat den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im letzten Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt mit drei Toren zum Sieg geführt. Der 27-Jährige traf beim 3:0 (2:0) der Schwaben beim englischen Premier-League-Club Sheffield United am Samstag in der 8., 15. und 58. Minute. Guirassy war in der vergangenen Saison bester Torjäger der Stuttgarter und gehört auch für die kommende Spielzeit zu ihren größten Hoffnungsträgern. Zuletzt gab es aber immer wieder Wechselgerüchte um den Angreifer, in dessen noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert ist.

Hoffenheim verliert letztes Testspiel beim FC Fulham

TSG 1899 Hoffenheim hat im letzten Testspiel vor dem Pflichtspiel-Start eine Niederlage kassiert. Die Kraichgauer verloren am Samstag mit 1:2 (0:0) beim englischen Premier-League-Club FC Fulham. Am Montag, 14. August, steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Drittligisten VfB Lübeck an. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo vergab in der Anfangsphase mehrere Chancen, dann verflachte das Spiel zunächst. In der zweiten Halbzeit brachte Raul Jimenez (52. Minute) die Gastgeber in Führung, Hoffenheims Grischa Prömel gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich. Insgesamt waren die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, das 2:1 durch Calvin Bassey (73.) fiel demnach verdient. Kurz zuvor hatte Harry Wilson noch eine weitere Chance für Fulham nicht nutzen können.

Heidenheim gewinnt Generalprobe gegen Hellas Verona

Der 1. FC Heidenheim hat kurz vor seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga noch mal sein Selbstvertrauen gestärkt. Der Aufsteiger von der Ostalb gewann am Samstag ein Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Club Hellas Verona mit 3:2 (1:2). Kapitän Patrick Mainka (11. Minute), Stürmer Marvin Pieringer (49.) und Torjäger Tim Kleindienst (59.) trafen für das Team von Trainer Frank Schmidt. Die Tore für die Gäste erzielten Milan Djuric (4.) und Cyril Ngonge (25.).