SVE will gegen Jahn Regensburg den „Aufsteiger-Fluch“ brechen SVE begrüßt Tabellenschlusslicht Regensburg auf neuem Rasen Stand: 05.04.2025 08:49 Uhr

Die SV Elversberg will gegen den SSV Jahn Regensburg beweisen, dass sie auch gegen Aufsteiger-Teams gewinnen kann. Zusätzlich unterstützen soll dabei der neu verlegte Rasen an der Kaiserlinde. Darauf sollen die Saarländer sich zu einem Sieg kombinieren, so der Wunsch von SVE-Trainer Horst Steffen.

Kirsten Pfister

Gegen Aufsteiger-Teams lief es für die SV Elversberg in der laufenden Saison bisher noch nicht so richtig rund. In keinem der fünf ausgetragenen Spiele kam die Mannschaft über ein Unentschieden hinaus. „Das ist wahrscheinlich kein Zufall“, räumt Horst Steffen ein.

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 06.04.2025, 13.30 Uhr

Wo: Elversberg, Stadion an der Kaiserlinde

Wo: Elversberg, Stadion an der Kaiserlinde

Mit der Frage nach dem „Warum?“ wollen die Saarländer am Sonntag mit einem Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg aufräumen. Man wolle beweisen, "dass wir stark sind, gegen eine Mannschaft, die unten steht“, so Steffen.

Elversberger könnten Punkte-Rekord einstellen

Zusätzlicher Anreiz: Mit einem Sieg könnten die Elversberger am Sonntag schon am 28. Spieltag ihre Punkteausbeute aus der Vorsaison (43 Punkte) überbieten. Die Gegner aus Regensburg kämpfen dagegen als Tabellenschlusslicht um jeden Zähler.

Horst Steffen erwartet einen Jahn, „der eine Menge investieren wird“. Dass sie dazu bereit sind, haben die Regensburger bereits vergangenes Wochenende bewiesen und das mit Erfolg.

Regensburg mit Sieg im Rücken

Gegen den 1. FC Nürnberg hat sich das Team einen 2:1-Sieg erspielt. Drei Punkte konnte das Tabellenschlusslicht auch der SV Elversberg im Hinspiel abluchsen. In Regensburg unterlagen die Saarländer im November auswärts mit 0:1.

Zuhause an der Kaiserlinde soll im Rückspiel auch der neu verlegte Rasen zur erfolgreichen Revanche verhelfen, der am Sonntag erstmalig eingeweiht wird.

Neuer Rasen als Glücksbringer?

„Ich hoffe, dass der Rasen so gut ist, wie er von außen aussieht“, meint Horst Steffen zu dem neuen Grün. Ein guter Rasen würde dem Kombinationsspiel seiner Mannschaft nur zugutekommen, so der SVE-Coach.

Gegen Regensburg nicht auf dem Platz stehen wird Luca Schnellbacher, der mit Oberschenkelproblemen ausfällt. Verzichten muss die SVE auch auf Muhammed Damar, der für die Partie gegen den Jahn gelbgesperrt ist.

Anpfiff ist am Sonntag um 13.30 Uhr an der Kaiserlinde. Wie gewohnt gibt es bei der Sportschau einen Audiostream, um das Spiel live zu verfolgen und im Anschluss an das Spiel einen Spielbericht zum Nachlesen auf SR.de. Die Spielbilder zur Begegnung zeigt das SR Fernsehen in den Nachrichtensendungen und der sportarena ab 22.15 Uhr.

