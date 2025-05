2:2 im Hinspiel Relegation: Schafft Elversberg die Bundesliga-Sensation? Stand: 25.05.2025 17:39 Uhr

Nach dem 2:2 im Hinspiel der Relegation gegen den 1.FC Heidenheim steht für die SV Elversberg am Montag das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte an. Es geht um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Anstoß ist um 20.30 an der Kaiserlinde.

Konstantin Malzahn / Onlinefassung: Kai Forst

Nach dem Relegations-Hinspiel in Heidenheim waren Fußball-Fans wie auch Experten hellauf begeistert. Die SV Elversberg hatte auf granz großer Bühne ihre fußballerische Klasse - insbesondere in der Offensive - demonstriert. SVE-Trainer Horst Steffen bezeichnete die Partie als „Werbung für den Fußball“ - auch wenn die starken Elversberger am Ende die 2:0-Führung noch aus der Hand gaben und das Spiel mit einem leistungsgerechten 2:2 endete.

Horst Steffen: "Großes Schaffen"

Am Montag geht es nun um alles. Die Kaiserlinde ist restlos ausverkauft, die Vorfreude auf das Spiel groß. Horst Steffen will vor heimischer Kulisse „Großes schaffen.“ Klar ist: Die Fußballfans können sich am Montag erneut auf eine packende Partie freuen. Schafft die SV Elversberg die Sensation, so wäre seit der Saison 1992/1993 erstmals wieder eine Mannschaft aus dem Saarland in der Bundesliga vertreten. Zuletzt gelang dies dem 1.FC Saarbrücken unter Peter Neururer.

Pinckert kehrt zurück

Große Veränderungen sind im Kader der SV Elversberg nicht zu erwarten. In Heidenheim ersetzte Maximilian Rohr den gelb-gesperrten Lukas Pinckert, der im Rückspiel wieder zur Verfügung stehen wird. Ob der Rückkehrer wieder in der Startelf stehen wird, ist offen. SVE-Trainer Horst Steffen lässt sich wie gewohnt nicht in die Karten blicken. Auch Paul Stock steht für das Rückspiel wieder zur Verfügung.

Heidenheim will effektiver sein

Der Gegner aus Heidenheim will im Rückspiel konzentrierter und vor allem mit einer besseren Chancenverwertung auftreten. Gerade in der ersten Halbzeit habe sein Team da viel liegen lassen und war mit 0:2 in Rückstand geraten, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmitt. "Effektiver" und "konkreter" müsse es vor dem gegnerischen Tor agieren, forderte der 51-Jährige. Die Vorgabe ist klar: „Wir wollen gewinnen und nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen.“ Der Gästeblock an der Kaiserlinde ist ausverkauft, knapp 1600 Fans werden ihre Mannschaft ins Saarland begleiten.

Kommt es zu Verlängerung oder Elfemeterschießen?

Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr. Sollte nach 90 Spielminuten ein Torgleichstand herrschen, kommt es zur Verlängerung. Fällt auch dann kein entscheidendes Tor, entscheidet das Elfmeterschießen. Auch darauf hat sich SVE-Coach Steffen vorbereitet. "Wir haben heute 120 Minuten trainiert, auch Elfmeterschießen, und sind vorbereitet", sagte der 56-Jährige am Sonntag.

Sie können die Partie am Montagabend auf SR3 Saarlandwelle live in Einblendungen sowie auf sportschau.de im Audiostream und Liveticker verfolgen. Im Anschluss an das Spiel wird es direkt einen Nachbericht auf SRinfo.de geben.

