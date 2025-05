Relegations-Heimspiel 1. FC Saarbrücken vor Braunschweig: "Wir haben etwas zu gewinnen!" Stand: 23.05.2025 22:23 Uhr

Relegation zur 2. Liga: Für den 1. FC Saarbrücken könnte das jahrzehntelange Warten auf den Aufstieg ein Ende haben - für die Gäste aus Braunschweig soll das Gastspiel zweite Liga weitergehen.

Die Anspannung, die Emotionen und die Vorfreude erinnerten an die vergangene Saison des 1. FC Saarbrücken. An die sensationelle Reise bis ins Halbfinale des DFB-Pokals. Die Flutlichtspiele zuhause als Außenseiter, echte Krimis auf dem Platz und pure Gefühlsexplosion nach Abpfiff. Doch statt um den DFB-Pokal ging es diesmal, an diesem Freitagabend, um etwas, nach dem sich die Fans des FCS schon lange sehnen: Um die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Zähes Spiel

Und diese Reise startete zäh: So schwungvoll die Elversberger ihr Relegations-Hinspiel gegen Heidenheim am Donnerstag gestartet hatten, so zögerlich starteten Saarbrücken und Braunschweig in ihre Partie. Lange belauerten sich der Drittplatzierte der 3. Liga und der Tabellensechzehnte der 2. Liga. Abgesehen von einer Chance durch Kai Brünker, der im Sechzehner von halbrechts abzielte, war zunächst wenig zu sehen (16.).

Erst langsam legten die Teams etwas zu, ohne dass es dabei aber zu großen Tormöglichkeiten gekommen wäre. Erst kurz vor der Pause zirkelte Sven Köhler einen Freistoß scharf vor den Saarbrücker Kasten, den FCS-Keeper Phillip Menzel per Faust abwehren musste. Kurz darauf rutscht Ermin Bičakčićs Ball nur Zentimeter am Saarbrücker Tor vorbei.

Braunschweig dreht nach der Pause auf

Nach der Pause drehte Braunschweig dann auf und ging schnell in Führung. Lino Tempelmann konterte einen Saarbrücker Angriff, machte das Tor für die Gäste klar (49.). Saarbrücken lief plötzlich einem 0:1-Rückstand hinterher. Ein Konterversuch durch Kasim Rabihic ging haarscharf am rechten Braunschweiger Pfosten vorbei (57.).

Dann das zweite Tor: Marvin Rittmüller traf kompromisslos ins linke untere Eck, nachdem das Team von Marc Pfitzner die Saarbrücker Verteidigung ausgehebelt hatte. Dem und auch den folgenden Riesenchancen für Braunschweig hatte Saarbrücken wenig entgegenzusetzen, auch wenn sie es wie Kai Brünker in der 75. Minute immer wieder versuchten.

Der Rhythmus der Gastgeber schien empfindlich gestört. Das 3:0 für Braunschweig (70.) konnte Menzel mit Mühe verhindern. Auch danach hatte der FCS-Keeper alle Hände voll zu tun. Für einen Saarbrücker Abschluss reichte es hingegen nicht.

Zum Rückspiel müssen die Saarbrücker nun nach Braunschweig reisen. Anpfiff ist am Dienstag, 27. Mai, um 20.30 Uhr.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 23.05.2025.

