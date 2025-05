Details noch unbekannt 1. FC Saarbrücken will kein Public Viewing im Ludwigspark – aber an anderem Standort Stand: 22.05.2025 13:51 Uhr

Am Dienstag reist der 1. FC Saarbrücken zum zweiten Relegationsspiel nach Braunschweig. Ein offizielles Public Viewing im Ludwigsparkstadion wird es aber nicht geben – obwohl die Stadt Saarbrücken offenbar mit dem Verein im Austausch dazu war. Am Mittag teilte der FCS mit, ein Public Viewing an einem anderen Standort zu planen.

mit Informationen von Thomas Gerber

Dass der 1. FC Saarbrücken in der Relegation gegen Braunschweig um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielt, ist ein Highlight für Verein und Fans. Bereits am Montag ist der Vorverkauf für das Hinspiel im heimischen Ludwigsparkstadion gestartet.

Für das Rückspiel kommenden Dienstag in Braunschweig gibt es allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Gästetickets.

Verein erteilt Stadt offenbar Absage für Public Viewing im Ludwigspark

Viele Fans dürften daher auf ein gemeinsames Public Viewing im Ludwigspark gehofft haben. Wie die Stadt Saarbrücken als Eigentümerin jetzt aber auf SR-Anfrage mitteilte, wird es das wohl nicht geben.

Bereits Anfang Mai habe die Landeshauptstadt dem Verein daher angeboten, das Stadion zu "sehr fairen" Konditionen für ein solches Public Viewing zur Verfügung zu stellen. "Nach mehreren sehr konstruktiven Gesprächen hat uns in dieser Woche die finale Rückmeldung des Vereins erreicht, dass er von diesem Angebot keinen Gebrauch machen wird", teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit.

FCS plant Public Viewing an anderem Standort

FCS-Geschäftsführer Christian Seiffert hat dem SR am Donnerstagmittag bestätigt, dass es "konstruktive Gespräche" zwischen der Stadt und dem Verein zu einem Public Viewing im Ludwigsparkstadion gegeben hat.

Dennoch plane der Verein mit einem Partner ein Public Viewing außerhalb des Stadions. Wo dieses stattfinden könnte, wollte Seiffert noch nicht sagen. Man werde dies rechtzeitig bekanntgeben.

Public Viewing in Kneipen und Bars

In Saarbrücken wird das Spiel in verschiedenen Gastronomiebetrieben gezeigt. Die TV-Übertragung im Freien ist an beiden Spieltagen, also am Freitag und am Dienstag, bis 24.00 Uhr möglich. Dafür können sich Kneipen mit Außengastronomie beim Ordnungsamt anmelden, teilte ein Stadtsprecher mit.

Fans campierten für Tickets in Braunschweig

Viele FCS-Fans wollen am Dienstag lieber live vor Ort in Braunschweig sein. Seit Mittwochnachmittag campierten einige von ihnen vor dem Ticketverkauf am Ludwigsparkstadion, um trotz des begrenzten Kontingents noch eine Karte zu bekommen. Eigentlich sollte der Verkauf erst um 16.00 Uhr starten, wegen des hohen Andrangs öffnete der Ticketstand aber bereits am Morgen.

Insgesamt stehen nach Angaben von Seiffert 2400 Tickets für das Rückspiel zum Verkauf.

