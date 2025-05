Starke Leistungen in Liga zwei SVE-Spieler Asllani und Baum in Kicker-Elf des Jahres Stand: 23.05.2025 14:22 Uhr

Die SV Elversberg begeistert die Fans als auch die Fußball-Experten – nicht erst seit dem Auftritt in der Relegation gegen Heidenheim. Das Fachmagazin "Kicker" wählte mit Elias Baum und Fisnik Asllani gleich zwei SVE-Spieler in die Elf des Jahres für die zweite Bundesliga.

Der bärenstarke Auftritt im Relegations-Hinspiel gegen Heidenheim am Donnerstagabend hat noch einmal einem breitem Publikum deutlich gemacht, was die SV Elversberg bereits in der gesamten Zweitligasaison unter Beweis gestellt hat: Attraktiver Kombinationsfußball „made im Saarland“ – von der Abwehr bis in den Angriff. Sat1-Kommentator Wolff-Christoph Fuß kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Auch Top-Stürmer Fisnik Asllani und Außenverteidiger Elias Baum überzeugten beim 2:2 die Zuschauer. Asllani bereitete den Führungstreffer von Lukas Petkov vor und machte das 2:0 selbst. Baum performte auf der rechten Seite sowohl defensiv als auch offensiv stark.

Baum für U21 EM-Kader nominiert

Nicht ganz überraschend ist es daher, dass gerade diese beiden SVE-Akteure in der Elf des Jahres des Fachmagazins „Kicker“ für die 2. Bundesliga vertreten sind.

Baum, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist und im Sommer zunächst dorthin zurückkehren wird, stand – bis auf eine Gelb-Rot-Sperre – in allen Liga-Partien von Anfang an auf dem Platz. Mit seinen Top-Leistungen trug der 19-jährige Außenverteidiger mit dazu bei, dass Elversberg die zweitbeste Defensive der Liga stellt.

Seine guten Leistungen blieben auch dem DFB nicht verborgen. Für die U21-EM 2025 vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei hat Trainer Antonio di Salvo auch Elias Baum in den vorläufigen 26-Mann-Kader nominiert.

Asllani: Zweitbester Scorer der Liga

Neben Baum steht auch Angreifer Asllani in der Kicker-Auswahl. Mit 18 Toren und neun Assists ist der 22-Jährige der zweitbeste Scorer der 2. Bundesliga.

Wie Baum wird auch Leihspieler Asllani die SVE im Sommer verlassen. Bei der TSG Hoffenheim hat er noch einen Vertrag bis 2026. Doch schon jetzt sind eine Handvoll anderer Top-Clubs hinter dem Goalgetter her. Gladbach, Bremen, Freiburg und Stuttgart haben bereits Interesse bei der TSG angemeldet.

Langfristig verlängert bei Hoffenheim hat hingegen bereits ein weiterer SVE-Top-Spieler, der ebenfalls nur ausgeliehen war: Muhammed „Mo“ Damar. Wie Asllani war auch der Spielmacher heiß umworben – entschied sich aber nun langfristig für Hoffenheim. Sein ursprünglich noch bis Sommer 2026 gültiger Vertrag wurde verlängert – nach Kicker-Informationen bis 2029.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg mit 2:2-Remis gegen Heidenheim Nach dem Relegationshinspiel in Heidenheim ist nach wie vor alles offen. Elversberg und Heidenheim trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Bis in die zweite Halbzeit hatte das Team von Trainer Horst Steffen vorne gelegen.