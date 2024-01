Finalturnier am Sonntag Gruppen für Hallenmasters stehen fest Stand: 22.01.2024 18:39 Uhr

Am Sonntag findet das Finale des 30. Fußball-Hallenmasters in der Saarlandhalle statt. Acht Saar-Teams kämpfen um den begehrten Titel. Am Montagabend wurden die Gruppen ausgelost. Der SR überträgt das Turnier live.

Die acht Finalteilnehmer hatten sich bereits vorzeitig in den Qualifikationsturnieren für die Endrunde am Sonntag qualifiziert. Nun sind auch am Montagabend auch die Gruppen ausgelost worden.

Finalisten der 30. Fußball Hallenmasters stehen fest Die Teilnehmer für das Finale der 30. Fußball-Hallenmasters am kommenden Wochenende stehen fest. Dabei konnten sich nach 36 Turnierrunden unter anderem die SF Köllerbach, der FV Diefflen und der SV Auersbach ein Finalticket sichern.

In der Gruppe A spielen der FV 07 Diefflen, der 1. FC Saarbrücken II, der SC Halberg Brebach und der FV Eppelborn.

In der Gruppe B treten der FC Hertha Wiesbach, der SV Saar 05 Saarbrücken Jugend, der SV Auersmacher und die SF Köllerbach an.

Das Turnier startet am Sonntag um 12.00 Uhr. Das Finale ist für 18.15 geplant.

Der Spielplan im Überblick

12.00 Uhr: FV 07 Diefflen – SC Halberg-Brebach

12.21 Uhr: 1. FC Saarbrücken II – FV Eppelborn

12.42 Uhr: FC Hertha Wiesbach – SV Auersmacher

13.03 Uhr: SV Saar 05 Saarbrücken Jugend – SF Köllerbach

13.24 Uhr: FV 07 Diefflen – 1. FC Saarbrücken II

13.45 Uhr: SC Halberg-Brebach – FV Eppelborn

14.06 Uhr: FC Hertha Wiesbach – SV Saar 05 Saarbrücken Jugend

14.27 Uhr: SV Auermacher – SF Köllerbach

14.48 Uhr: SC Halberg-Brebach – 1. FC Saarbrücken II

15.09 Uhr: FV Eppelborn – FV 07 Diefflen

15.30 Uhr: SV Auersmacher – SV Saar 05 Saarbrücken Jugend

15.51 Uhr: SF Köllerbach – FC Hertha Wiesbach

16.15 Uhr: Showact

16.35 Uhr: 1. Halbfinale

17.00 Uhr: 2. Halbfinale

17.20 Uhr: Showact

17.40 Uhr: Spiel um Platz 3

18.15 Uhr: Finale

SF Köllerbach mit den meisten Punkten

Nach 42 Qualifikationsturnieren haben die Sportfreunde Köllerbach die meisten Punkte in der Qualifiationstabelle gesammelt - knapp vor dem Titelverteidiger SV Auersmacher. Auch in diesem Jahr dürften die beiden Teams zu den Top-Favoriten um den Titel des diesjährigen Hallenmaster gehören.

Live im SR Fernsehen

Der SR überträgt das Finalturnier im Livestream und ab 14.00 Uhr im SR Fernsehen.

