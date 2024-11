1:1-Unentschieden FCS bricht Bann gegen Erzgebirge Aue Stand: 02.11.2024 15:55 Uhr

Bislang war Saarbrücken immer mit leeren Händen aus dem Erzgebirge zurückgereist: Im mittlerweile fünften Anlauf gab es am Samstag in Aue nun den ersten Punkt - auch wenn der erlösende Ausgleichtreffer zum 1:1 erst in der Schlussphase fiel.

Mit sieben von möglichen neun Punkten aus der englischen Woche und damit ordentlich Rückenwind waren die Saarbrücker am Samstag nach Aue gereist – wohlwissend, dass im Erzgebirge ein schwerer Gegner wartete. Vier Mal war der FCS bereits bei den "Veilchen" zu Gast und vier Mal ging es mit leeren Händen nach Hause.

Eigentlich wollten die Saarbrücker diesen Bann endlich brechen, mussten dann aber schon einen frühen Rückstand hinnehmen. Der Auener Top-Torjäger Marcel Bär kam in der 18. Minute unbedrängt im Saarbrücker Strafraum an den Ball und verwandelte eine perfekt getimte Flanke per Kopf zur 1:0-Führung für die Heimelf.

Mehrere strittige Schiedsrichter-Entscheidungen

Zuvor hatte es bereits eine strittige Situation gegeben, als Stefaniak im Saarbrücker Strafraum im Zweikampf mit Rizzuto zu Fall kam, der Schiedsrichter sich aber gegen einen Elfmeter entschied. Ähnlich strittige Entscheidungen sollte es im weiteren Spielverlauf mehrere geben – unter anderem als Patrick Schmidt in der 32. Minute im Auener Strafraum offenbar von Steffen Nkansah am Fuß getroffen wurde.

Kurz darauf wurde Simon Stehle vom Heimkeeper bei einer Faustabwehr ausgeknockt und musste daraufhin auch ausgewechselt werden. Auch hier kein Strafstoß. Saarbrücken hatte in dieser Phase deutlich mehr vom Spiel, es ging aber mit dem Rückstand in die Pause.

Eingewechselter Brünker erzielt Ausgleich

Nach der Pause bemühte sich Saarbrücken zwar, es fehlte zunächst aber doch an den entscheidenden Ideen. Mit fortdauernder Spieldauer hatte Saarbrücken aber immer mehr Spielanteile – und in der 81. Minute erzielte der eingewechselte Kai Brünker dann doch den erlösenden 1:1-Ausgleich.

Die Saarbrücker drängte danach auf die Führung – hätte dann aber in der letzten Minute der Nachspielzeit doch noch fast das Unentschieden aus der Hand gegeben. Nur mit einer Glanzparade konnte Phillip Menzel das zweite Auener Tor verhindern.

Pflichtaufgabe im Saarlandpokal

Mit dem Unentschieden bleibt Saarbrücken an der Spitze dran – da auch die aktuellen Spitzenteams Cottbus und Sandhausen Federn lassen mussten.

Gleich am Dienstag geht es für den FCS weiter – dann zunächst im Saarland-Pokal. Die Blau-Schwarzen müssen beim Verbandsligisten SG Saubach antreten. Und am Samstag kommt dann Tabellennachbar Wehen Wiesbaden zum nächsten Ligaspiel in den Ludwigspark.

SR 3 Saarlandwelle hat am 02.11.2024 live in Einblendungen über die Partie berichtet. Eine Zusammenfassung gibt es ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

