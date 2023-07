Wechsel innerhalb der Regionalliga FC Homburg verpflichtet Innenverteidiger Kirchhoff Stand: 11.07.2023 14:13 Uhr

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben und Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff unter Vertrag genommen. Er stand zuvor für Ligakonkurrent Steinbach auf dem Platz.

Nachdem der FC Homburg in der vergangenen Woche Mittelfeldspieler Dominic Schmidt und Stürmer Angelos Stavridis verpflichtet hatte, steht nun ein weiterer Neuzugang fest. Nach Angaben des Vereins wechselt Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff vom Regionalligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger ins Saarland.

Der 28-jährige Innenverteidiger erhält in Homburg einen Zweijahresvertrag. Er hat für Kickers Offenbach und Steinbach Haiger insgesamt 180 Spiele in der Regionalliga absolviert. Zuvor hatte Kirchhoff von 2013 bis 2016 für den VfB Stuttgart zwei auf dem Platz gestanden. Dort kam er auf 34 Einsätze in der 3. Liga.

"Routinierter Innenverteidiger"

Der FCH bekomme mit Kirchhoff einen "routinierten Innenverteidiger, die die Liga sehr gut kennt", sagte FCH-Trainer Danny Schwarz. "Er komplettiert unsere Defensive und wird uns sicher mit seiner Erfahrung und Qualität weiterbringen."

