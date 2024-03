0:2-Pleite gegen Duisburg Dicker Dämpfer für den 1. FC Saarbrücken in der Liga Stand: 16.03.2024 15:58 Uhr

Nach der Pokalsensation gegen Gladbach, gelang es dem 1. FC Saarbrücken nicht die durch das Erreichen des Halbfinals im DFB-Pokal entfachte Energie in Zählbares in der 3. Liga umzumünzen. 0:2 stand es am Ende gegen Duisburg am Samstag auf der Anzeigetafel.

Daniel Novickij

Nach dem Sensationssieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Dienstag, sollte am Samstag beim Abstiegskandidat MSV Duisburg in der Liga ein weiteres Erfolgserlebnis her - nämlich ein Dreier, um den Kampf um einen Aufstiegsplatz für die 2. Bundesliga weiter offen zu halten.

Kölle köpfte zum 1:0 für Duisburg

Beide Teams taten sich in den ersten 20. Minuten schwer. Es gab nur wenige Chancen auf beiden Seiten. Luca Kerber kam in der 10. Minute an einen verlängerten Ball im gegnerischen Strafraum nicht ganz dran. Zehn Minuten später stellte ein schwacher Kopfball von ihm keine Gefahr für Duisburgs Torhüter Vincent Müller dar. Auf der anderen Seite klappte es dann aber mit einem Kopfball. Niklas Kölle verwertete in der 23. Spielminute eine Flanke von Ahmet Engin zum 1:0 für die Hausherren.

Saarbrücken gelang es in der Folge nicht wirklich gefährlich vor das Tor der Zebras zu kommen. Zudem folgte dann wenige Minuten vor der Pause der nächste Wermutstropfen für die Gäste. Stürmer und Pokalheld Kai Brünker musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Simon Stehle neu in die Partie. Es ging mit einem 0:1 aus Sicht des FCS in die Kabinen.

Per Freistoß zum 2:0 für Duisburg

In der 60. Minute gab es nach einem Foul von Kerber erst die gelbe Karte für den FCS-Spieler und dann noch einen Freistoß für Duisburg. Kolja Pusch nahm sich daraufhin ein Herz und verwandelte den Freistoß direkt zum 2:0. FCS-Schlussmann Tim Schreiber versuchte noch an die Kugel dranzukommen, jedoch ohne Erfolg.

In der 70. Minute hatte der Schütze zum 1:0 das dritte Tor auf dem Schuss. Kölle tauchte frei vor FCS-Keeper Schreiber auf, konnte aber diesen wegen eines unpräzisen Abschlusses nicht überwinden. Die Blau-Schwarzen versuchten in der Schlussphase immer wieder nach vorne Akzente zu setzen, ein Tor sprang dabei aber nicht mehr raus.

Rot-Weiß Essen gastiert im Ludwigspark

Am 30.3 empfangen die Blau-Schwarzen dann Rot-Weiß Essen zum Ligaheimspiel. Das ist die letzte Begegnung, bevor es dann für den FCS im Halbfinale des DFB-Pokals gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern, um ein Finalticket in Berlin geht.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es am Samstag ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

