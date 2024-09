Einzug in nächste Runde 1. FCS Tischtennis besiegt Borussia Dortmund in knappem Pokal-Achtelfinale Stand: 19.09.2024 10:32 Uhr

Im Achtelfinale des Deutschen Tischtennis-Pokals hat es der 1. FC Saarbrücken Tischtennis am Mittwochabend spannend gemacht. Am Ende holte sich das Team gegen Borussia Dortmund den knappen Sieg und zog damit in die nächste Runde ein.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat beim TTBL-Pokal die nächste Runde erreicht. Die Saarländer setzten sich im Achtelfinale am Mittwochabend in einer spannenden Partie mit 3:2 gegen Borussia Dortmund durch.

Vielversprechender Start

Die erste Begegnung des Abends fiel für die Saarbrücker aus: Darko Jorgic holte einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Simon Berglund (11:5, 11:5, 11:5). Danach gab es aus saarländischer Sicht einen ersten Dämpfer, als Yongyin Li gegen Patrick Franziska den Ausgleich für Dortmund sicherte (11:9, 15:13, 4:11, 6:11, 8:11).

Das dritte Spiel zwischen FCS-Spieler Yuto Muramatsu und den Dortmunder Cedric Nuytinck brachte mit einem 3:2-Sieg Borussia Dortmund erstmals in Führung (11:9, 5:11, 9:11, 11:7, 7:11).

In seinem zweiten Einzel des Abends traf Jorgic dann auf Yongyin Li, der zuvor gegen Franziska gewonnen hatte. Er bewies Nervenstärke und siegte mit 3:1 (11:5, 9:11, 11:5, 11:9).

Packende Wende im Entscheidungssatz

Im entscheidenden Satz traten Patrick Franziska und Cedric Meissner auf Saarbrücker Seite gegen Cedric Nuytinck und Dennis Klein im Doppel an. Den ersten Satz gewannen die Saarbrücker souverän (11:5), den zweiten gaben sie aus der Hand (5:11). Den dritten Satz holte sich das FCS-Duo nach Verlängerung (14:12), im viertel Satz glichen die Dortmunder erneut aus (12:10).

Im Entscheidungssatz ging Borussia Dortmund dann zunächst in Führung. Doch Franziska und Meissner konnten das Spiel wenden und schlussendlich für sich entscheiden (11:8).

"Es war ein langes und hartes Spiel", sagte Jorgic nach der Partie. "Wir waren nur wenige Punkte davon entfernt, das Spiel zu verlieren. Ich bin sehr glücklich, dass wir als Team zusammengehalten und am Ende gewonnen haben."

Nächste Begegnung in der Bundesliga gegen Grünwettersbach

In der Ersten Bundesliga steht für den 1. FC Saarbrücken TT am Sonntag die nächste Begegnung an. Dann müssen die Saarländer auswärts bei Grünwettersbach antreten.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 19.09.2024 berichtet.

