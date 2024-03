3. Liga 1. FC Saarbrücken bezwingt Erzgebirge Aue mit 2:0 Stand: 09.03.2024 15:55 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat seine bescheidene Leistung gegen Lübeck wettgemacht. Gegen den FC Erzgebirge Aue gelang ein 2:0.

Personell stark ausgedünnt ging der 1. FC Saarbrücken in die Partie gegen den Tabellennachbarn FC Erzgebirge Aue – gleich drei Stammspieler fielen an diesem Samstagnachmittag wegen Geldsperren aus. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl musste auf Kai Brünker, Amine Naifi und Kapitän Manuel Zeitz verzichten.

Unbeeindruckt davon sorgte die neu formierte Startelf von Ziehl schon früh für Torgefahr: In der 3. Minute flankte Calogero Rizzuto von rechts an den Elfmeterpunkt, wo Julian Günther-Schmidt parat stand und unbedrängt ins lange Eck köpfte. Das Leder prallte jedoch an den Pfosten – Aue-Keeper Martin Männel wäre sonst wohl machtlos gewesen.

Handelfmeter brachte FCS in Führung

Der FCS bliebt am Drücker, hielt das Tempo hoch und ließ den Gegner kaum Gelegenheit, in den eigenen Sechzehner vorzudringen. Auf der anderen Seite mehrten sich die Chancen für die Blau-Schwarzen. In der 22. Minute zeigte der Schiedsrichter dann nach eindeutigem Handspiel von Aues Franco Schädlin im Strafraum auf den Elfmeterpunkt – den Rizzuto souverän zur inzwischen verdienten 1:0-Führung für den FCS verwandelte.

Vom Gegner war auch nach dem Rückschlag wenig Aufbäumen zu sehen, der FCS bestimmte weiterhin die Partie. Und belohnte sich in der 36. Minute schließlich mit einem stark herausgespielten zweiten Treffer. Nach einer Spielverlagerung durch Simon Stehle bediente Rizzuto Kerber im Zentrum, der die Blau-Schwarzen sensationell per Hacke zum 2:0 schoss. Mit diesem Ergebnis ging es auch zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Männel rettete Aue vor 0:3

Der FCS präsentierte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte gefährlich – in der 49. Minute scheiterte Günther-Schmidt, der ohne Not im gegnerischen Straftraum zum Abschluss kommen konnte, nur an Aue-Keeper Männel, der dank einer starken Parade die 3:0-Führung für den FCS vereitelte.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit schaltete der FCS zunehmend in den Verwaltungsmodus, schaltete also einen Gang runter, behielt aber die Kontrolle über das Spiel. Gleichwohl taten die Gäste auch wenig dafür, den Blau-Schwarzen die Stirn zu bieten und die Partie auf ihre Seite zu ziehen.

In der 81. Minute bot sich dem FCS die nächste und auch letzte Riesengelegenheit zum 3:0 – Günther-Schmidt legte auf Kasim Rabihic im Sechzehner ab, der allerdings im 1:1 an Aues Schlussmann Männel scheiterte. Es sollte also beim 2:0 für die Blau-Schwarzen bleiben. Mit dem Sieg klettert der FCS vorerst auf Tabellenrang 7.

Nächster Gegner: Gladbach

Dem FCS steht nun eine große Aufgabe bevor: Am Dienstag empfängt der Drittligist den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum DBF-Pokal-Viertelfinale. Die Partie, die live im ZDF zu sehen ist, wird um 20.45 Uhr angestoßen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 09.03.2024 berichtet.

