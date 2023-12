Zwölf Minuten Schweigen Zwölf Minuten Schweigen: Fußballfans wollen mit Stimmungsboykott gegen Investoren-Deal protestieren Stand: 15.12.2023 14:16 Uhr

Zahlreiche organisierte Fans wollen am Wochenende mit einem Stimmungsboykott gegen den Investorendeal der Fußball-Bundesliga protestieren. "Um gehört zu werden, wird man von uns nichts hören. Zumindest die ersten zwölf Minuten der Spiele am kommenden Wochenende nicht", teilten die Fanszenen Deutschlands in einem gemeinsamen Schreiben am Freitag mit: "Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen."

Ultras von Union und Hertha schließen sich an

Um zu verdeutlichen, "dass der vielbeschworene 12. Mann bundesweit nicht bereit ist, als Teil der Verhandlungsmasse" des Deals der Deutschen Fußball-Liga (DFL) "mit dubiosen Investoren herzuhalten", werde man zwölf Minuten schweigen, hieß es weiter. Bereits am vergangenen Spieltag hatte es zahlreiche Protestaktionen gegeben.



Auch die Ultra-Gruppierungen des 1. FC Union Berlin, das "Wuhlesyndikat", und von Hertha BSC, die "Harlekins Berlin", teilten entsprechende Aufrufe auf ihren Seiten.

Medienrechte-Anteile für 20 Jahre veräußert

Die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga hatten sich am Montag mit knapper Mehrheit für den Einstieg eines Investors entschieden. Der Plan sieht vor, sechs bis acht Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in die die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre zu verkaufen.



Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben. Das heißt aber auch, dass die Klubs in den nächsten 20 Jahren in jeder Saison auf sechs bis acht Prozent aus dem Verkauf der Medienrechte zugunsten des Geldgebers verzichten müssen.



"Den Investoreneinstieg sehen wir als einen elementaren Angriff auf den basisorientierten Volkssport Fußball hierzulande. Die Funktionäre mögen Medienrechte verscherbeln können, doch gleichwohl können wir unsere eingebrachten Anteile am Produkt Bundesliga selbst beeinflussen", schreiben die Fanszenen: "Unsere Ressourcen im Kampf gegen die Profitgier und Willkür der DFL werden wir kollektiv bündeln. Noch könnten die Geschäftsführer der Liga das verhängnisvolle Investmentprojekt stoppen. Wir werden diesen Weg genauestens im Visier behalten".

