Frauen-Regionalliga-Nordost Viktoria Berlin erklimmt Tabellenspitze mit Kantersieg, auch Union erfolgreich Stand: 03.09.2023 20:07 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben am dritten Spieltag in der Regionalliga Nordost einen hohen Sieg geholt. Die Berlinerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV mit 8:0 (4:0). Spielerin der Partie war Luisa Urbanek, die vierfach traf.



Es dauerte nur elf Minuten bis Aylin Yaren ihr Team in Führung brachte. Bis zur Halbzeit sorgten Urbanek (14.+22.) und Anna Höfker (16.) für die komfortable Führung der Berlinerinnen nach den ersten 45 Minuten. Für den deutlichen Endstand sorgten nach dem Seitenwechsel erneut Urbanek mit ihrem dritten und vierten Tor (55. + 62.) sowie Yaren und Natalia Wand Stulin (89.).



Mit dem Sieg zog Viktoria am punktgleichen Team von Union Berlin vorbei und eroberte die Tabelleführung aufgrund des besseren Torverhältnisses.

Union gewinnt mit Arbeitssieg, Hertha souverän

Für die Fußballerinnen von Union Berlin war es ein mühsamer Nachmittag. Im Auswärtsspiel bei RB Leipzig fuhr das Team von Trainerin Ailien Poese am Sonntag einen 1:0-Arbeitssieg ein. Das Tor des Tages erzielte Celine Frank in der 22. Minute.



Hertha BSC gewann deutlich souveräner. Das Team von Manuel Meister siegte mit 5:0 (3:0) gegen den 1. FFC Fortuna Dresden. Bereits in der ersten Minute erzielte Elfie Wellhausen den ersten Treffer. Nach einer guten halben Stunde sorgte die Stürmerin mit ihrem zweiten Treffer für das 2:0 (31.). Ein Dresdener Eigentor markierte den 3:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel waren es dann noch Lenina Burghardt (49.) und Svenja Poock (60.), die die Treffer zum 4:0 und 5:0 erzielten. Die Blau-Weißen stehen nun auf dem vierten Tabellenplatz.



Potsdam gewinnt, Türkiyemspor verliert

Die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam gewann ebenfalls deutlich gegen Berolina Mitte. Durch einen klaren 5:1-Erfolg (3:1) schoben sich die Potsdamerinnen auf den zehnten Tabellenplatz. Laura Lindner (18.+69.) und Emily Lemke (21., 37.+92.) erzielten die Treffer. Das einzige Tor für die Gäste aus Berlin schoss Carla Ruf zum zwischenzeitlichen 1:3 in der 45. Minute.



Türkiyemspor verlor derweil bei Carl Zeiss Jena mit 1:3 (1:0). Nachdem Leyila Aydin die Berlinerinnen in der 21. Minute mit ihrem Treffer in Führung gebracht hatte, drehte die Heimmannschaft das Spiel noch und siegte am Ende klar. Die Tore für die Thüringerinnen erzielten Helen Börner (46.), Denise Landmann (62.) und Melina Mehler (72.).



Jena schloss mit dem Erfolg zur punktgleichen Spitzengruppe um Viktoria Berlin und 1. FC Union auf.

