Frauen-Regionalliga | 1. Spieltag Union mit klarem Derby-Sieg gegen Hertha Stand: 20.08.2023 17:36 Uhr

Im Hauptstadt-Derby der Regionalliga Nordost sind die Frauen des 1. FC Union Berlin am 1. Spieltag zu einem ungefährdeten 6:1-Sieg bei Hertha BSC. Vor 1.500 Zuschauer im Amateurstadion setzte sich am Ende die Routine und die spielerische Klasse der Unionerinnen durch. Sarah Abu Sabbah und Dina Sophia Orschmann trafen jeweils doppelt für die Köpenickerinnen. Svenja Poock hatte Hertha zunächst in Führung gebracht.

Sabbah und Orschmann kontern Poock

Das Derby startete mit einem Paukenschlag. Svenja Poock wurde im Strafraum freigespielt, behielt aus kurzer Distanz die Nerven und traf bereits in der 3. Minute zur umjubelten Führung für die Herthanerinnen. Doch Union schlug postwendend zurück. Sarah Abu Sabbah (6.) und Kapitänin Dina Orschmann stellten innerhalb von fünf Minuten auf 2:1 für den Favoriten. Hertha-Torhüterin Sophie Kernchen verhinderte mit einer Fußabwehr in der 16. Minute noch Schlimmeres für die Gastgeberinnen.



Angefeuert von der tollen Kulisse setzte Hertha dennoch immer wieder Nadelstiche, aber Unions Defensive hielt stand. Abu Sabbah erhöhte mit einem Kopfballtreffer auf 3:1 in der 33. Minute, ehe Dina Oschmann acht Minuten später den 4:1-Halbzeitstand besorgte.



In der zweiten Hälfte ließ der 1.FC Union nichts mehr anbrennen, verwaltete clever die Führung und kam durch Zita Rurack und Athanasia Moraitu kurz vor dem Ende der Partie zum 6:1-Endstand, was gleichzeitig die Tabellenführung für die Unionerinnen bedeutete.



Türkiyemspor siegt in Leipzig, Aufsteiger Berolina verliert

In einer weiteren Partie mit Berliner Beteiligung kamen die Frauen von Türkiyemspor am Samstag zu einem überraschend deutlichen 3:0-Sieg bei der 2. Mannschaft von RB Leipzig: Torschützinnen waren Senanur Yavuz (52.), Erika Szuh (73.) und Leylia Aydin (83.).



Aufsteiger Berolina Mitte musste bei seiner Regionalliga-Premiere am Sonntag dagegen eine 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FFV Erfurt einstecken. Gerade zu Beginn der Partie hatte Bero sichtbare Probleme mit den Thüringerinnen. Für die Gäste trafen Samira Visargova (14.), Stefanie Nehlert (Elfmeter, 21.) und Anna Mittelsdorf (22.).



