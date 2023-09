Fußball-Bundesliga Union Berlin verliert verdient gegen Leipzig Stand: 03.09.2023 20:15 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat seine erste Niederlage der Saison kassiert. Gegen überlegene Leipziger verlor das Team von Urs Fischer mit 0:3. Wie schon im Spiel zuvor gegen Darmstadt musste Union die Partie in Unterzahl beenden.

Der 1. FC Union hat zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga verloren. Gegen RB Leipzig kassierte das Team von Urs Fischer eine 0:3-Niederlage. Für die Gäste trafen Xavi Simons (51. Minute) und Benjamin Sesko (85. + 87.). Die letzte halbe Stunde mussten die Hausherren in Unterzahl spielen, weil Kevin Volland nach einem harten Foul vom Platz gestellt wurde.



Zuvor hatte Union in der Liga das letzte Mal im Februar 2022 zu Hause verloren, damals mit 0:3 gegen Borussia Dortmund.

Leipziger prägen ersten Durchgang

Mit Spannung erwartet worden war der Einsatz des Neuzugangs Leonardo Bonucci. Urs Fischer ließ den 36-jährigen Abwehrspieler, der vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin gekommen war, allerdings zunächst auf der Bank. Fischer schickte stattdessen die bewährte Abwehrreihe aufs Feld: Robin Knoche, Diogo Leite – und Danilho Doekhi, der nach seiner Gesichtsverletzung im Spiel bei Darmstadt 98 (4:1) mit Maske auflief.



Zum ersten Mal in der Startelf stand Kevin Volland, der auf der linken offensiven Außenbahn den gelb-rot-gesperrten Brenden Aaronson ersetzte.



Nach zwölf Minuten setzte Alex Kral aus dem Mittelfeld zum Sprint an und brachte den Ball von der rechten Seite punktgenau auf den Kopf von Kevin Volland. Torwart Janis Blaswich konnte den Versuch mit einer Glanzparade zur Ecke klären. Dem zunächst aktiveren Heimteam gelang es nach der Großchance nicht, den Druck auf die Leipziger zu intensivieren. Stattdessen kamen die Gäste zu mehreren Abschlüssen. Xavi Simons’ Schuss aus 20 Metern nötigte Frederik Rönnows ganze Körperlänge ab, um den Schuss noch am Gehäuse vorbeizulenken.



Der erste Durchgang verlief ansonsten ohne größere Höhepunkte, torlos ging es in die Halbzeitpause.

Xavi Simons trifft sehenswert, rote Karte für Volland

Nach dem Seitenwechsel kam Leipzig besser in Tritt und konnte nach 50 Minuten die Überlegenheit mit einem Traumtor krönen. Xavi Simons, der in der ersten Hälfte noch knapp aus der Distanz gescheitert war, sorgte nun aus rund 18 Metern nach einer Vorlage von Benjamin Henrichs mit einem platzierten Abschluss für Jubel beim Gästeteam. Der Ball schlug im rechten Winkel ein, Rönnow streckte sich vergebens.



Es entwickelte sich zwischenzeitig eine aufregende Partie, in der beide Teams ihre Offensivbemühungen intensivierten. Doch es war ein Foul, das letztlich für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste sorgte. Auf Höhe der Mittelline rauschte Volland mit offener Solle in den Knöchel von Mohamed Simakan. Schiedsrichter Daniel Schlager schickte den Unioner Offensivmann vom Platz (64.). Simakan konnte kurz weiterspielen, wurde dann aber durch Lukas Klostermann ersetzt.



Die Leipziger spielten ihre Überzahl geschickt über die Zeit, Union kam nicht mehr zum Zug. Zwei Treffer in den Schlussminuten hatte Leipzig dann noch parat: Das 2:0 erzielte Benjamin Sesko, der nach einem Konter per Schlenzer zum 2:0 traf (85.). Wenig später köpfelte erneut Sesko den Ball nach einer Kombination mit Dani Olmo aus zehn Metern über Rönnow hinweg (87.) zum Endstand.



Die nächste Partie von Union Berlin findet aufgrund der Länderspielpause in knapp zwei Wochen statt. Am Samstag, 16.09., sind die Köpenicker zu Gast beim VfL Wolsburg (15:30 Uhr).

