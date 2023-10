0:3 gegen Stuttgart Union Berlin stellt 19 Jahre alten Negativrekord ein Stand: 21.10.2023 18:41 Uhr

Die Negativserie des 1. FC Union geht weiter und bekommt historische Ausmaße: Gegen den VfB Stuttgart verloren die Köpenicker mit 0:3. Es war die achte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Das gab es zuletzt 2004 zu Regionalliga-Zeiten.

Achte Pflichtspiel-Niederlage in Folge stürzt den 1. FC Union endgültig in die Krise

Stuttgart gibt nur einen Torschuss mehr als die Köpenicker ab, zeigt aber hohe Effizienz

VfB-Topstürmer Serhou Guirassy leitet Unions Niederlage ein und verletzt sich

Der 1. FC Union Berlin hat mit 0:3 (0:1) gegen den VfB Stuttgart verloren und somit die achte Niederlage in Folge kassiert. Das passierte den Köpenickern zuletzt im November 2004 - in einer Saison, an deren Ende der Absturz in die Oberliga stand.



Serhou Guirassy, Silas und Deniz Undav trafen am Samstag im Stadion An der Alten Försterei für die effizienten Gäste aus Schwaben (16./82./88. Minute). Union dagegen ließ Ende der zweiten Hälfte gute Chancen auf den Ausgleich liegen. Nach der Niederlage steht das Team von Trainer Urs Fischer nach acht Spieltagen somit weiter bei sechs Punkten auf Platz 14.

Khedira und Knoche zurück - Guirassy trifft wieder

Dabei standen beim 1. FC Union zwei langersehnte Rückkehrer nach wochenlangen Ausfällen nicht nur wieder im Kader, sondern auch direkt in der Startelf. Abwehrchef Robin Knoche und Mittelfeld-Organisator Rani Khedira - beide als Stabilisatoren des Köpenicker Spiels schmerzlich vermisst - ersetzten Leonardo Bonucci und Alex Kral. Zudem stand Lucas Tousart für Aissa Laidouni auf dem Platz und neben Neu-Nationalspieler Kevin Behrens stürmte Kevin Volland für Sheraldo Becker.



Die Hausherren waren sichtbar darauf bedacht, die eisernen Ur-Tugenden zu zeigen, die sie zuletzt hatten vermissen lassen. Leidenschaftlich beackerten sie die im Höhenflug befindlichen und selbstbewussten Stuttgarter. So war es in den ersten Minuten ein Spiel mit hoher Intensität und überschaubarem Niveau, ehe die Gäste nach und nach die spielerische Kontrolle übernahmen - und sich mit der ersten Chance belohnten. Im Mittelpunkt stand - wie auch sonst - der aktuelle Star der Schwaben: Serhou Guirassy. Sein Teamkollege Anthony Rouault flankte auf den Torjäger - und der traf per Kopfball zum 1:0, die Unioner Defensive konnte dem nur so hinterherschauen, wie es die gesamte Liga seit Wochen tut (16.).

Fischer wechselt dreifach gegen offensive Harmlosigkeit

Union tat sich schwer, eine passende Antwort zu finden. Stuttgart dominierte nun mit längeren Ballstafetten das Spiel. Den Köpenickern hingegen fiel wenig ein. Gefahr in der Hälfte des VfB? Fast völlige Fehlanzeige. Zu ungenau, zu erwartbar, zu überhastet agierten die nun merklich verunsicherten Gastgeber in der Vorwärtsbewegung.



So waren in einer insgesamt chancenarmen Partie die Stuttgarter dem 2:0 zunächst näher als die Gastgeber dem Ausgleich. Etwa durch Deniz Undav, der - nach einer halben Stunde eingewechselt für den verletzten Guirassy - eine Hereingabe von Enzo Millot nur knapp verpasste (37.).

Urs Fischer reagierte auf die Harmlosigkeit - und wechselte mehr offensives Tempo ein: Die Köpenicker Top-Sprinter Sheraldo Becker und David Fofana ersetzten Janik Haberer und Kevin Volland. Zudem kam Kral für Tousart.



Direkt nach der Pause wurde deutlich, wozu diese neue Geschwindigkeit führen kann: Becker eilte über außen und der - in der ersten Hälfte komplett beschäftigungslose - VfB-Keeper Alexander Nübel klärte mit der Faust vor Fofana (47.). Verstetigen konnte Union diese neue Offensiv-Power aber zunächst nicht.

Stuttgart mit großer Effizienz

Im Gegenteil: Die nächsten beiden Torchancen gehörten wieder Stuttgart. Gleich zwei Mal hatte Jamie Leweling - von Union an Stuttgart verliehen - das 2:0 auf dem Fuß: Erst schoss er aus halblinker Position am rechten Pfosten vorbei (53.), dann vergab er eine Möglichkeit aus der Kategorie 'hundertprozentig': Der 22 Jahre alte Offensivspieler zielte mit einem schwachen Abschluss aus sechs Metern in die Arme des - zuvor nach Kollision mit Undav schon taumelnden - FCU-Keepers Frederik Rönnow (61.).



Den Gastgebern war der Wille aber keinesfalls abzusprechen. Sie versuchten es und drängten zielstrebiger als noch in Hälfte eins in die gegnerische Hälfte. Doch lange fehlten gefährliche Abschlusssituationen - und als die Unioner sie dann doch bekamen, mangelte es etwa Behrens im Eins-gegen-Eins gegen Nübel und Fofana aus zehn Metern an Präzision (79./80.).



Stuttgart hingegen konterte mit großer Effizienz: So ließ sich Silas nach Zuspiel von Millot von Robin Gosens Grätsche nicht stoppen, ließ Rönnow aussteigen und krönte sein unaufhaltsames Solo mit dem vorentscheidenden 2:0 (81.). Und weil Stuttgart nun mit dem Selbstvertrauen einer Spitzenmannschaft weitermachte, kam es sogar noch bitterer für den 1. FC Union: Undav erhöhte in der 88. Minute per Kopf auf 3:0 für die Gäste und schickte die Köpenicker noch tiefer in die Krise.

