Zum Jahresende Tim Kauermann beendet Tätigkeit als "Leiter Sanierung" bei Hertha BSC zum Jahresende Stand: 14.12.2023 16:14 Uhr

Tim Kauermann hört zum Jahresende als "Leiter Sanierung" bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC auf. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.



Im August hatte der 38-Jährige sein Präsidiumsamt im Verein niedergelegt, um sich in der Kommanditgesellschaft auf Aktien des Vereins im Rahmen eines Sanierungsprozesses unter anderem um eine Kostensenkung und die Absicherung der Liquidität zu kümmern.



Kauermann trat die Aufgabe "pro bono" bis Ende des Jahres an. Damit wird in der Regel eine nicht oder gering bezahlte Tätigkeit bezeichnet. Nun hört er auf eigenen Wunsch zum 31.12.2023 auf.

Hertha habe "wegweisende Meilensteine im Prozess der Sanierung erreicht"

"Wir bedauern die Entscheidung von Tim Kauermann und möchten ihm für sein außerordentliches Engagement für Hertha BSC in den vergangenen Jahren, insbesondere in seiner Funktion als Leiter Sanierung, danken", wird Herthas Geschäftsführer Thomas E. Herrich in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir haben in den vergangenen Monaten wegweisende Meilensteine im Prozess der Sanierung erreicht, konnten Verluste reduzieren und eine maßgebliche Kostenreduktion erzielen. Nichtsdestotrotz wird uns die Sanierung noch längere Zeit begleiten", so Herrich weiter.



Das Sanierungskonzept werde in einem entsprechenden Gremium auch weiterhin unter der Leitung von Geschäftsführer Herrich umgesetzt, teilte der Verein mit.

