Auslosung der Fußball-EM 2024 Spanien spielt Gruppenspiel in Berlin - Lösbare Aufgaben für das DFB-Team Stand: 02.12.2023 19:18 Uhr

Die Gruppen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland sind ausgelost: Unter anderem wird der dreifache Europameister Spanien eines seiner Spiele im Berliner Olympiastadion austragen. Das DFB-Team steht derweil vor einer machbaren Aufgabe.

Bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr werden Spanien, Kroatien, Österreich, die Niederlande und der Sieger des Playoff-Pfads A in der Gruppenphase im Berliner Olympiastadion spielen. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie.



Direkt zum Auftakt in Berlin am 15. Juni kommt es dabei in der Gruppe B zum Top-Duell zwischen Spanien und dem Vize-Weltmeister von 2018 Kroatien. In Gruppe D wird Österreich sogar zwei Spiele im Olympiastadion austragen. Am 25. Juni treffen sie auf die Niederlande, zuvor erwartet sie am 21. Juni der Sieger des Playoff-Pfads A.

"Fan-Fest zur EM ist eine starke Investition" Die Gruppen für die Fußball-EM werden am Samstag ausgelost. In Berlin laufen die Vorbereitungen allerdings schon seit Monaten. Moritz van Dülmen ist für das Fan-Fest zuständig. Im Interview spricht er über den aktuellen Stand und höhere Kosten.mehr

Im März haben noch zwölf Teams die Möglichkeit, sich für die letzten drei Plätze bei der EM zu qualifizieren. In Pfad A spielen Polen, Wales, Finnland und Estland um den Einzug in die EM-Gruppenphase. Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem Turnier teil, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindet.

Machbare Aufgabe für Deutschland

Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat derweil eine machbare Gruppe zugelost bekommen. In der Gruppe A empfängt der Gastgeber zum Eröffnungsspiel in München Schottland, bevor es am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn und am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz geht.

In die Hauptstadt könnte die deutsche Mannschaft erstmals zum Achtelfinale kommen. Am 29. Juni trifft dort der Zweite der deutschen Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B. Außerdem findet am 6. Juli eines der vier Viertelfinals in Berlin statt, bevor das Olympiastadion am 14. Juli um 21 Uhr zum Austragungsort des Endspiels wird.



Ab kommenden Montag haben Fans in einer zweiten Verkaufsphase noch die Chance, sich Tickets für die Gruppenspiele ihres Lieblingsteams zu sichern. Karten für etwaige Spiele in den K.o.-Runden ab dem Achtelfinale kommen erst nach der Gruppenphase in den offenen Verkauf.

Sendung: rbb24, 02.12.2023, 21:45 Uhr