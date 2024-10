Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha 03 und Luckenwalde müssen Niederlagen einstecken Stand: 05.10.2024 16:13 Uhr

Hertha 03 Zehlendorf war am 11. Spieltag der Regionalliga Nordost zu Gast bei Rot-Weiß Erfurt. Das direkte Kräftemessen der Mannschaften, die vor der Partie nur drei Punkte trennten, ging an den Gastgeber aus Erfurt, der die Partie durch Tore von Obed Chidindu Ugondu (49. Minute) und Maxime Langner (82.) 2:0 gewinnen konnte.



Der FSV Luckenwalde traf zeitgleich auf den Chemnitzer FC, musste sich dem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller aber ebenfalls 0:2 geschlagen geben. Im heimischen Werner-Seelenbilder-Stadion unterlagen die Gastgeber der zuvor punktgleichen Mannschaft aus Chemnitz.

Erfurter Last-Minute-Treffer in Halbzeit eins

In Erfurt war zunächst viel Geduld gefragt, bis allmählig Schwung in die Partie kam. Beiden Mannschaften fehlte es über große Teile der 1. Halbzeit an zündenden Ideen und Strafraumsituationen. Unter den Augen eines unzufriedenen Publikums gelang Erfurt dann aber mit der letzten Aktion vor der Pause die 1:0-Führung durch Ugondu (49.).



Der Aufsteiger aus Zehlendorf erwischte nicht seinen besten Tag und musste ab der 63. Minute auch noch in Unterzahl agieren, da Abdulkadir Beyazit die Gelb-Rote-Karte sah. Die Berliner ließen sich zwar keineswegs gegen die Wand spielen, sondern blieben weiter mutig. Joker Maxime Langner sorgte kurz nach seiner Einwechslung allerdings für das 2:0 für Rot-Weiß und für die Entscheidung.

Luckenwalde muss frühen Platzverweis verkraften

Luckenwalde machte sich das Leben schon in der 20. Minute unnötig schwer, als Till Jacobi mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trainer Michael Braune brachte wenige Minuten später Levin Mattmüller für Mateus Kolenda, musste kurz danach aber dabei zusehen, wie Chemnitz durch Nils Lihsek (38.) in Führung ging. Und auch nach der Pause ging es für die Brandenburger nicht besser weiter. Das 0:2 fiel nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff durch Jongmin Seo (48.). Auch die Gelb-Rote-Karte für den Chemnitzer Robert Zickert (66.) ließ die Gäste nicht mehr ins Straucheln kommen. Es blieb beim 0:2.



Luckenwalde findet sich auf Platz 17 und damit auf einem Abstiegsplatz wieder. Hertha Zehlendorf belegt nach der Partie Platz 8.

Sendung: rbb24 Inforadio, 05.10.24, 16:15 Uhr