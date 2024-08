Regionalliga Nordost der Frauen Regionalliga Nordost der Frauen: Siege für Viktoria, Hertha und Union II zum Saisonauftakt, Turbine II verliert Stand: 25.08.2024 18:09 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost einen Auftaktsieg gegen Türkiyemspor Berlin gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann Viktoria 4:1 (3:0) bei den Berliner Konkurrentinnen.



Die Himmelblauen gingen dabei durch einen Treffer von Nina Ehegötz (5.) früh in Führung. Im weiteren Verlauf hatten sie zahlreiche Torchancen, verpassten es aber vorerst, den Vorsprung weiter auszubauen. "Nach 20 Minuten muss es eigentlich 3:0 stehen. Und zur Halbzeit 5:0", sagte Trainer Dennis Galleski. Noch vor der Pause nutzte Viktoria dann aber doch die Dominanz und erhöhte die Führung durch Tore von Anna Höfker (33.) und Kim Urbanek (43.) auf 3:0.

Viktoria mit voller Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste klar überlegen, schalteten in ihrem Offensivspiel nach dem Treffer von Trinity Künzel zum 4:0 aber einen Gang zurück. "Wenn wir erkennen, dass wir klar überlegen sind und bereits ein oder zwei Tore gemacht haben, dann müssen wir nicht auf Zwang versuchen zehn zu schießen, sondern das Spiel kontrollieren. Nächste Woche steht schließlich bereits das nächste anstrengende Spiel vor der Brust", erklärte Galleski.



Bei Türkiyemspor funktionierte aus dem Spiel heraus hingegen wenig. Nur selten schafften sie es überhaupt in den gegnerischen Strafraum und hatten in der 64. Minute etwas Glück, nach einem Zweikampf einen Elfmeter zugesprochen zu bekommen. Diesen verwandelte Lorin-Hiva Beyaztepe zum 1:4-Endstand.



Für Viktoria-Trainer Galleski blieb es aber dennoch ein fast rundum gelungener Auftakt seines Teams. "Wir müssen noch an unserer Chancenverwertung arbeiten, um so ein Spiel eben noch früher komplett entschieden zu haben. Aber nach einem 4:1 kann man eigentlich nur zufrieden sein. Jetzt geht es motiviert in die nächsten Aufgaben. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende der Saison auf Platz eins stehen."

Deutlicher Sieg für Hertha BSC

Die Hertha-Frauen sind mit einem Sieg beim Bischofswerdaer FV 08 in die Regionalliga-Saison gestartet. Die Elf von Manuel Meister gewann am Sonntagnachmittag 6:2 (4:1).

Elfie Wellhausen, die zu Berlins Fußballerin der Saison 2023/2024 gewählt worden war, brachte Hertha BSC nach zehn Minuten in Führung. Ein Eigentor von Torhüterin Eleonora Kuss sorgte fürs 2:0 (36.). Kurz danach legte Lotte Reimold für Wellhausen zum 3:0 auf (37.). Vor der Pause gelang Stella Pilz das 1:3 für Bischofswerda (45.), doch Svenja Poock hatte sofort die Antwort parat (45. +1).



Nach der Halbzeit traf Bischofswerda nach einer Ecke zum 2:4 (50.). Elfie Wellhausen verwandelte in der 71. Minute einen Elfmeter. In der Nachspielzeit traf Clara Dreher schließlich zum 6:2-Endstand (90. +3).

Sieg für Unions U23, Niederlage für Turbine II

Die U23 des 1. FC Union Berlin gewann 3:2 gegen die U20-Juniorinnen des FC Carl Zeiss Jena. Zita Rurack (17.), Louisa Kähler (27.) und Megan Reichenbach (90. +3) trafen für die Köpenickerinnen. Karla Görlitz (59.) und Sophie Tlusteck (60.) machten die zwei Tore für Jena.



Die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam musste eine deutliche Niederlage in Leipzig hinnehmen. Bei RB Leipzig II gab es eine 3:7-Niederlage.

