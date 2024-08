Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC verliert in Leipzig, Babelsberg unterliegt Greifswald Stand: 21.08.2024 22:03 Uhr

Der BFC Dynamo hat am vierten Spieltag der Regionalliga Nordost eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Berliner unterlagen am Mittwochabend bei Chemie Leipzig mit 0:1 (0:1).



Der entscheidende Treffer fiel dabei bereits in der 3. Minute. Ein Eckball der Leipziger flog erst etwas zu weit, im Nachsetzen landete der Ball jedoch bei Cemal Kaymaz am linken Pfosten, der in die Mitte ablegte. Dort sprang ein missglückter Klärungsversuch der Dynamo-Abwehr Stanley Ratifo direkt vor die Füße, der nur noch zu seinem vierten Saisontreffer einschieben musste.



Die Gäste aus der Hauptstadt präsentierten sich im weiteren Verlauf äußerst schwach und kamen nicht wirklich ins Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel rannten sie dem Rückstand weiter hinterher und erarbeiteten sich kaum gefährliche Toraktionen. Für die Berliner war es die zweite Niederlage der neuen Saison.

Babelsberg kassiert Last-Minute-Niederlage

Auch der SV Babelsberg 03 ging am Mittwoch ohne Punkte vom Platz. Die Nulldreier unterlagen im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion dem Greifswalder FC mit 1:2 (0:1) und müssen weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten.



Ein Doppelpack des gebürtigen Berliners Soufian Benyamina besiegelte dabei den Greifswalder Erfolg. Der 34-Jährige erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer für die Gäste, bevor Babelsberg in der 55. Minute durch Paul Wegener zum Ausgleich kam. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, bevor Benyamina in der 89. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Endstand für die Gäste schoss.

Viktoria und Luckenwalde verlieren

Auch einige Kilometer weiter im Stadion Lichterfelde lief es für die Gastgeber nicht viel besser. Dort musste sich Viktoria Berlin nach hartem Kampf Lok Leipzig geschlagen geben. Die Himmelblauen gerieten in der 22. Minute durch einen Kopfballtreffer von Alexander Siebeck nach einer Ecke in Rückstand, ließen dann aber immer wieder ihre offensiven Qualitäten aufblitzen und drängten auf den Ausgleich. Nachdem Viktorias Metehan Yildirim in der 76. Minute aber nach einem harten Foul völlig zurecht mit Rot vom Platz flog, waren die Bemühungen gebrochen und die Partie entschieden.



Auch der FSV Luckenwalde konnte sein Auswärtsspiel am Mittwoch nicht mit elf Mann beenden. Kurz vor der Pause kam der bereits verwarnte Stürmer Simon Gollnack zu spät in einen Zweikampf und sah gelb-rot. Zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber FC Eilenburg nach Treffern von Benjamin Luis (24.) und Dos Santos (34.) bereits mit 2:0 und ließ sich diesen Vorsprung in der zweiten Hälft in Überzahl auch nicht mehr nehmen.

