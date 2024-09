Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC Dynamo verpasst Sieg gegen Chemnitz in Überzahl Stand: 14.09.2024 18:23 Uhr

Gegen den Chemnitzer FC ist der BFC Dynamo nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Trotz spielerischer Überlegenheit und Überzahl in der Schlussphase, endete die Partie 0:0. Auch Babelsberg und Altglienicke trennten sich torlos.

Am 8. Spieltag der Regionalliga Nordost ist das Traditionsduell zwischen dem BFC Dynamo und dem Chemnitzer FC ohne Sieger zu Ende gegangen. Die Partie im Sportforum Hohenschönhausen endete mit 0:0.



Mit dem Ergebnis dürften die Berliner nicht wirklich zufrieden sein. Sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und ab der 68. Minute in Überzahl. In der Tabelle fallen sie auf Rang sieben zurück.

Herthas U23 schlägt Viktoria - Luckenwalde weiter sieglos mehr

Dadashov trifft, steht aber im Abseits

Nach dem Abgang von Cheftrainer Andreas Heraf hatte Interimscoach Nils Weiler bereits am vergangenen Spieltag mit einem Sieg gegen Greifswald seinen gelungenen Einstand gegeben. An diesen Erfolg wollte die Mannschaft nun anknüpfen und setzte Chemnitz früh unter Druck: In der vierten Minute zog Kevin Lankford vom Strafraumeck ab, der Ball rauschte jedoch an die Latte.



Der CFC war verletzungsgeschwächt und mit nur fünf Feldspielern auf der Bank in die Partie gegangen. Zudem gingen in der Regionalliga zuletzt fünf Partien in Folge verloren. Trotzdem versteckten sich die Gäste nach dem Latten-Schreck in der Anfangsphase nicht, starteten immer wieder Offensivaktionen und sorgten so für eine muntere Partie.



Den ersten Jubel gab es dennoch auf Seiten der Berliner – auch, wenn er nur kurz anhielt. Tobias Stockinger schlug den Ball aus eigentlich ungefährlicher Position aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum, direkt in den Laufweg von Torjäger Rufat Dadashov. Der köpfte über den herausgekommenen Daniel Adamczyk hinweg ins Netz, musste dann aber mit ungläubigem Blick die gehobene Fahne des Linienrichters zur Kenntnis nehmen (37.). Eine knappe, aber wohl korrekte Abseitsentscheidung, die eine Führung des BFC vor der Pause verhinderte.

Chemnitz gerät in Unterzahl

Ohne personelle Veränderungen kamen beide Mannschaften zurück aus der Kabine. Dynamo gewann nun immer mehr die Kontrolle, hatte viele freie Räume und setzte sich phasenweise in der gegnerischen Hälfte fest. Doch den Berlinern gelang es nicht, diese Dominanz auch zu nutzen. Sie kreierten kaum nennenswerte Torchancen und verpassten es, in Führung zu gehen.

Underdog trifft Underdog Am Sonntag treffen in der 3. Liga zwei Mannschaften aufeinander, die eher zu den Außenseitern zählen. Doch während Energie Cottbus noch beweisen muss, dass man mit dieser Rolle gut klarkommt, ist Verl schon deutlich weiter. Von Andreas Friebelmehr

So ließen sie den CFC nach und nach wieder ins Spiel kommen. Die Gäste wurden hinten kompakter und entlasteten sich immer wieder nach vorne. Im Umschaltspiel strahlten sie dabei durchaus Gefahr aus und kamen zu Toraktionen. Diesem Aufbegehren wurde allerdings ein jähes Ende gesetzt, als der bereits mit gelb vorbelastete Chemnitzer Niclas Walther zu spät in einen Zweikampf gegen Stockinger kam und diesen von den Beinen holte. Schiedsrichter Florian Strübing zeigte dafür völlig zurecht Gelb-Rot (68.).

Starke Paraden auf beiden Seiten

BFC-Trainer Weiler witterte die Chance und wechselte offensiv: Der schnelle Angreifer Henry-Jon Costhwaite kam für den defensiven Timo Friedrich. Die Gastgeber machten nun Druck und versuchten, endlich eine Lücke in der Verteidigung zu finden. In der 80. Minute gelang das dem eingewechselten McMoordy Hüther, der an der Strafraumkante zum Schuss kam. CFC-Keeper Adamczyk reagierte jedoch blitzschnell und lenkte den Ball über die Latte.



Und plötzlich war auch auf der anderen Seite ein reaktionsschneller Torhüter gefragt. Bei einem Konter der Chemnitzer landete der Ball im Rückraum bei Leon Damer, der völlig frei abzog. Berlins Leon Bätge war aber hellwach und verhinderte den Lucky Punch der Gäste (86.).



Die letzte Chance der Partie gehörte noch einmal den Weinroten. Nur wenige Minute nach seiner Einwechslung stand Jules Hasenberg nach einer Flanke völlig frei im Strafraum und probierte es mit einer Direktabnahme. Der Ball segelte jedoch haarscharf über die Latte (90+2).

Keine Tore in Babelsberg

Bereits am frühen Nachmittag hatten sich zuvor der SV Babelsberg 03 und die VSG Altglienicke ebenfalls torlos voneinander getrennt. Im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion bekamen die 1.833 Zuschauer eine chancenarme Partie ohne Sieger zu sehen.



Die Punkteteilung hilft beiden Teams im Mittelfeld der Tabelle nicht wirklich weiter. Die VSG ist Achter, Babelsberg rutscht ab auf Rang zwölf.

Sendung: rbb UM6, 14.09.2024, 18 Uhr